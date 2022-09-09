ФОТО ⟩ На последнем фото Елизаветы II заметили пугающую деталь

Во время официального фотографирования камеры запечатлели рукопожатие дам в замке Балморал. Кстати, именно этот снимок стал последней фотографией королевы.

Мировые СМИ обсуждают пугающую деталь, которую можно рассмотреть этой фотографии. Так, во время официальной фотосессии во время встречи журналисты заметили состояние руки королевы.

Фото: Jane Barlow

Во время рукопожатия они отметили, что рука почернела. Авторы фото указывают на внушительных размеров черное пятно, которое было на тыльной стороне правой ладони монарха.