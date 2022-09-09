Два дня назад королева Великобритании Елизавета II встретилась с новым премьер-министром страны Лиз Трасс.
ФОТО ⟩ На последнем фото Елизаветы II заметили пугающую деталь
На последнем фото Елизаветы II заметили пугающую деталь
Во время официального фотографирования камеры запечатлели рукопожатие дам в замке Балморал. Кстати, именно этот снимок стал последней фотографией королевы.
Мировые СМИ обсуждают пугающую деталь, которую можно рассмотреть этой фотографии. Так, во время официальной фотосессии во время встречи журналисты заметили состояние руки королевы.
Во время рукопожатия они отметили, что рука почернела. Авторы фото указывают на внушительных размеров черное пятно, которое было на тыльной стороне правой ладони монарха.
Напомним, Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября, она правила Великобританией более 70 лет. После ее смерти на престол в возрасте 73 лет взошел сын Елизаветы, принц Чарльз, пожелавший именоваться Карлом III.
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