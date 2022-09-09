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ФОТО ⟩ На последнем фото Елизаветы II заметили пугающую деталь

Limon.ee
На последнем фото Елизаветы II заметили пугающую деталь
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FILE - Britain's Queen Elizabeth II, left, welcomes Liz Truss during an audience at Balmoral, Scotland, where she invited the newly elected leader of the Conservative party to become Prime Minister and form a new government, Tuesday, Sept. 6, 2022. Queen Elizabeth II, Britain's longest-reigning monarch and a rock of stability across much of a turbulent century, died Thursday after 70 years on the throne. She was 96. (Jane Barlow/Pool Photo via AP, File)
FILE - Britain's Queen Elizabeth II, left, welcomes Liz Truss during an audience at Balmoral, Scotland, where she invited the newly elected leader of the Conservative party to become Prime Minister and form a new government, Tuesday, Sept. 6, 2022. Queen Elizabeth II, Britain's longest-reigning monarch and a rock of stability across much of a turbulent century, died Thursday after 70 years on the throne. She was 96. (Jane Barlow/Pool Photo via AP, File) Фото: Jane Barlow

Два дня назад королева Великобритании Елизавета II встретилась с новым премьер-министром страны Лиз Трасс.

Во время официального фотографирования камеры запечатлели рукопожатие дам в замке Балморал. Кстати, именно этот снимок стал последней фотографией королевы.

Мировые СМИ обсуждают пугающую деталь, которую можно рассмотреть этой фотографии. Так, во время официальной фотосессии во время встречи журналисты заметили состояние руки королевы.

Фото: Jane Barlow

Во время рукопожатия они отметили, что рука почернела. Авторы фото указывают на внушительных размеров черное пятно, которое было на тыльной стороне правой ладони монарха.

Напомним, Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет 8 сентября, она правила Великобританией более 70 лет. После ее смерти на престол в возрасте 73 лет взошел сын Елизаветы, принц Чарльз, пожелавший именоваться Карлом III.

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