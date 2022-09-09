«Лучше бы ничего не говорила!»: британцы в ярости из-за слов Меган Маркл о Елизавете II

После нелестных откровений Меган о родственниках супруга она столкнулась с жесткой травлей со стороны многих британцев. И сейчас поклонники королевской семьи не понимают соболезнований Маркл, передает StarHit.

«В память о Ее Величестве Королеве Елизавете II», – такое послание появилось на благотворительном сайте Меган Маркл и принца Гарри.

Поклонники королевской семьи были возмущены словами Меган. Они посчитали, что брюнетка лицемерит. «Лучше бы ничего не говорила!»; «Какое лицемерие!»; «Заставила Королеву переживать своими выходками, а теперь соболезнует. Не верю актрисе!» – негодуют некоторые пользователи Сети.

Сама Маркл старается не реагировать на негатив в свой адрес, хотя несколько лет назад все было иначе. Жизнь под боком Елизаветы II казалась бывшей актрисе настоящим адом. «В 2019 году я стала главным объектом для троллинга во всем мире. Даже когда я была в отпуске по уходу за малышом и практически не появлялась на публике, меня просто сносил шквал негатива, это практически невозможно пережить», сетовала она.