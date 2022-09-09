Меган Маркл, ставшая изгоем в королевской семье, так и не приехала вместе с принцем Гарри к Елизавете II, которая ушла из жизни 8 сентября. Зато брюнетка оставила трогательное послание на своем сайте Archewell, посвященное Королеве.
«Лучше бы ничего не говорила!»: британцы в ярости из-за слов Меган Маркл о Елизавете II
После нелестных откровений Меган о родственниках супруга она столкнулась с жесткой травлей со стороны многих британцев. И сейчас поклонники королевской семьи не понимают соболезнований Маркл, передает StarHit.
«В память о Ее Величестве Королеве Елизавете II», – такое послание появилось на благотворительном сайте Меган Маркл и принца Гарри.
Поклонники королевской семьи были возмущены словами Меган. Они посчитали, что брюнетка лицемерит. «Лучше бы ничего не говорила!»; «Какое лицемерие!»; «Заставила Королеву переживать своими выходками, а теперь соболезнует. Не верю актрисе!» – негодуют некоторые пользователи Сети.
Сама Маркл старается не реагировать на негатив в свой адрес, хотя несколько лет назад все было иначе. Жизнь под боком Елизаветы II казалась бывшей актрисе настоящим адом. «В 2019 году я стала главным объектом для троллинга во всем мире. Даже когда я была в отпуске по уходу за малышом и практически не появлялась на публике, меня просто сносил шквал негатива, это практически невозможно пережить», сетовала она.
Принц Гарри поддержал жену, и они переехали в США, где на свет появился их второй ребенок – дочь Лилибет. «После нескольких месяцев раздумий мы решили сделать шаг к новой жизни. Мы намерены отступить от статуса старших членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву. Именно с вашей поддержкой, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем готовность к таким переменам», –рассказывали супруги.