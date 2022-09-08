Вход свободный! ⟩ Олеся Балакирева дарит Таллинну большой концерт: «Людям нужна любовь! Зла и так хватает»

Этот концерт – подарок поэтессы Олеси Балакиревой любимому городу. В мероприятии примут участие местные артисты, такие как «Идеальные люди», Настя Крейсон, Алена Зноева, Марина Табри, Вероника Кнауб, Елена Савчук и ее дочь певица Lera, Игорь и Иван Ермаковы и многие-многие другие.

Главный гость программы – польская певица Агнешка Бабич из Сопота, лауреат многих конкурсов и фестивалей.

Ведущей концерта станет сама Олеся Балакирева. Поэтесса уверена, что в наше непростое время важно дарить людям свою любовь – зла в мире и так хватает.

«Каждый из нас, артистов, в этот вечер сделает это через призму своего творчества», – говорит поэтесса и приглашает все желающих провести вместе незабываемый светлый вечер.

Вход на концерт свободный, ведь это подарок Таллинну и его жителям от поэтессы. Подробнее о мероприятии можно прочитать ЗДЕСЬ!