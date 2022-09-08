Нарва обсуждает с президентом Аларом Карисом: кто должен решать судьбу города – нарвитяне, общественность Эстонии или госчиновники?

Этим прохладным осенним вечером речь пойдет о насущных проблемах города. В том числе, участники мероприятия постараются ответить на вопрос, стоит ли Нарве пытаться стать похожей на другие города Эстонии и кто должен принимать важные решения о судьбе города и горожан – сами нарвитяне, общественность Эстонии или государственные органы. Беседа в форме группового обсуждения проходит на русском языке. также осуществляется синхронный перевод на эстонский язык. Модерируют мероприятие руководитель BAZAR Валерия Лаврова и журналист Михаил Комашко.