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ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Зал долго не отпускал Okean Elzy со сцены, требуя еще: смотри большую галерею с концерта!

Limon.ee
Зал долго не отпускал Okean Elzy со сцены, требуя еще: смотри большую галерею с концерта!
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Okean Elzy
Okean Elzy Фото: Limon

Концерт группы Okean Elzy прошел жарко и эмоционально. Хиты группы в унисон пел весь концертный зал Saku Suurhall, где собралось более 3000 человек!

Жители Эстонии никак не отпускали со сцены Okean Elzy, требуя петь еще и еще. В общей сложности, группа возвращалась на сцену 3 раза!

Солист группы Святослав Вакарчук в благодарность местным жителям спел на эстонском языке!

Смотри в нашей большой галерее, что происходила на концерте.

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