Под этими знаками Зодиака родились женщины, о которых втайне мечтает каждый мужчина

Если одним представительницам прекрасного пола нужно прикладывать невероятное количество усилий, чтобы привлечь к себе мужчин и выглядеть в их глазах красивыми, другим женщинам делать ничего не надо. Даже внешность далеко не всегда играет роль, пишет LIFE. А все благодаря их знаку Зодиака!

Женщина-Дева

Олицетворение женственности и верности. Противоположный пол в женщинах этого знака зодиака привлекает умение сбалансированно вести жизнь, сохранять к партнёру постоянный интерес и никогда не стесняться прямо говорить о чувствах и потребностях. Девушку-Деву всегда видно в толпе: она будто решает в уме сложную задачку и сосредоточена на себе. Идеальный вариант для мужчин, кто не любит шумные вечеринки, — выбрать в партнёршу Деву, которая тоже предпочитает домашний уют тусовкам. Отказ представительницы этого знака зодиака от обмана и недоговорок делает девушку-Деву идеальной женой и хорошей матерью. Мужчин в партнёршах этого знака зодиака помимо врождённой красоты манят ещё преданность и верность.

Женщина-Весы