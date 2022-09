Группа Red Snapper: «Когда мы слышим звук, который нам нравится, нам хочется его присвоить»

В мае 2022 года группа выпустила великолепный новый альбом Everyone Is Somebody, выполненный на стыке альтернативы, трип-хопа и эйсид-джаза. Предстоящий концерт в Нарве, который состоится 9 сентября в 20:30 на открытой сцене Кренгольмского квартала, обещает быть одновременно и будоражащим, и душевным, и страстным.