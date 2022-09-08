Группа Red Snapper: «Когда мы слышим звук, который нам нравится, нам хочется его присвоить»

Али Френд: Звуки молнии, шумы природы, да. Из музыкантов сильнейшим влиянием был Чарльз Мингус. Хотя, по правде говоря, джазом я увлекся, когда мне было уже за двадцать. Сперва я его не любил, он казался мне чем-то претенциозным, потому что я его не понимал. Но с тех пор как слушатель я всегда возвращаюсь к джазу и Мингусу в частности. Однако есть еще две группы, которые я регулярно слушаю. Во-первых, это The Smiths. И речь не идет о том, что они как-то повлияли на меня в музыкальном плане, скорее они сформировали меня как личность в период моей юности. Еще одно влияние, о котором я не так часто говорю, – Том Йорк и Radiohead. Когда мне хочется переслушать какой-нибудь старый альбом, чаще всего это одна из их ранних пластинок. В частности The Bends. И это немного странно для меня, я никогда не считал себя фанатом Radiohead – не поймите меня неправильно, это прекрасная группа, но это не та музыка, которая сформировала меня в музыкальном плане. Однако все чаще что-то тянет меня переслушать их записи из 90-х.