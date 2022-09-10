Каждый год в сентябре любой человек может присоединиться к кампании «В сентябре не пьем», которая призывает уменьшить употребление алкоголя.
«Он забирает большую часть вашего времени»: жители Таллинна рассказали, почему отказались от алкоголя
Безалкогольный сентябрь предоставляет хорошую возможность увидеть, какие изменения могут произойти с человеком за тот месяц, в течение которого он не будет употреблять алкоголь совсем или существенно снизит его потребление. Примите этот вызов, и проверьте, насколько Вы действительно независимы от алкоголя!
Портал Limon.ee поговорил с несколькими людьми, которые решили отказаться от алкоголя совсем, и они рассказала об изменениях, которые они заметили.
Илья (34)
«Не пью около 15 лет. Насчет изменений уже сложно сказать – я забыл как это, не с чем сравнить. Никогда не употреблял его в таких количествах, чтобы сказать: было плохо, а сейчас прям похорошело. Мне просто хорошо от ощущения, что я не травлю свой организм за свои же деньги. Одним токсином меньше».
Анна (29)
«Нет такого, что не выпиваю совсем. Самый долгий период вообще без алкоголя длился полгода. Сейчас иногда могу немного позволить себе выпить, но не чаще раза-двух в месяц. Первое, что меняется, – лицо сразу становится чистым и начинает резко уходить вес. За 6 месяцев скинула очень хорошо. У меня вес уходит довольно просто, но если убрать алкоголь и правильно питаться – он уходит в два раза быстрее.
Не скажу, что что-то еще сильно изменилось. Если человек не просыхает на протяжении месяца, то там наверняка что-то заметно меняется.
Опять же, в любой момент можно сесть за руль».
Александра Вилюмовская (40), солистка группы ЛОТОS
«Я полностью отказалась от алкоголя в сентябре 2011 года. То есть, 11 лет уже не выпиваю совсем. Конечно, самочувствие сразу улучшилось в ближайшие месяца 4, резко сами ушли лишние килограммы. Уже через полгода я была буквально другим человеком. Внешне и внутренне. Наладилась жизнь.
Через 2 года я встретила своего мужа. Очень достойного человека, с которым вряд ли что-то получилось бы, если бы я продолжала тот образ жизни. Одиноким девушкам, которые злоупотребляют алкоголем, на заметку. Если вы представите себе мужчину мечты, каким он будет? Перечислите его качества. А теперь подумайте, ТАКОЙ мужчина точно нуждается в ТАКОЙ как вы? Или есть варианты получше? Мы часто в поисках партнёра задираем планку, но зачастую сами этой планке не соответствуем. Отказаться от алкоголя – это для многих может стать спасением и большим шагом, чтобы преобразить себя. Такие мысли – хороший мотиватор. Ещё я задумалась о своих родителях. Ведь они каждый раз переживали, когда видели меня пьяной или знали, что я напилась. А чем они заслужили? Они меня воспитали, вырастили, и теперь вынуждены трястись, чтобы со мной ничего не случилось по пьянке. Со мной и моим здоровьем. Мама мне как-то спустя годы после того, как я бросила, сказала, что это лучший подарок в жизни, который я ей сделала! Любите своих родителей? Тогда это мотиватор!
Ещё я стала задумываться том, что когда-то я сама захочу стать мамой. И кого я рожу, если я буду много употреблять алкоголь? И ведь чтобы организм очистился, занимает до 3 лет! В итоге в 35 я родила прекрасную здоровую девочку! Выносила её очень хорошо, несмотря на уже не юный возраст. Я убеждена, что этому способствовало решение отказаться от алкоголя».
Ксения (32)
«Я не употребляю алкоголь уже 2 года (в октябре как раз будет ровно 2). Изменения в организме и самочувствии колоссальные. В 32 уже начинаются возвратные изменения кожи, перепады веса, какие-то болезни на фоне стресса тоже могут появиться. Я смотрю на себя в зеркало и понимаю, что выгляжу на 26. Хотя все мои знакомые, кто выпивает каждые выходные выглядят значительно хуже. Особенно девушки! Так как кожа стареет быстрее, а у мужчин – животы. Если не пить, то быстрее худеешь! Факт! Если ты девушка и выпиваешь каждые выходные, то крема от морщин за 150€ тебе никогда не помогут! Кожа на лице будет обвисшая и с морщинами. Моя же кожа гладкая, подтянутая и выгляжу я значительно моложе своих пьющих приятельниц.
Спорт и алкоголь вообще не совместимые вещи, я считаю. Я занимаюсь бегом уже 2 года и результаты радуют каждый день. 11 сентября я бегу марафон!
Без алкоголя начинаешь искать развлечения иные, и часто они связаны с активной деятельностью. И самое главное, что я хочу отметить без алкоголя – это ощущения от концертов! Это меня поразило больше всего. Когда ты слушаешь свою любимую группу или же получаешь любую дозу адреналина, то она сильнее. Все твои ощущения и эмоции гораздо чувствительнее, чем при алкогольном опьянении.
Не бойтесь, что половина ваших друзей и знакомых отсеются. Они просто не понимают вас. А те, кому вы на самом деле дороги, будут поддерживать и брать пример».
Александр (36)
«Алкоголь я не употребляю больше 10-ти лет. Изменений никаких не произошло, состояние здоровья осталось прежним как и внешний вид.
Алкоголь забирает большую часть вашего времени. На следующий день, как правило, ничего не хочется и масса дел и вещей откладывается на потом, а потом начинается рабочая неделя и ждем опять выходных. Приходят выходные и всё по кругу. Снова всё откладывается. Потом думаешь: а ведь это время можно было провести более интересно».