«Он забирает большую часть вашего времени»: жители Таллинна рассказали, почему отказались от алкоголя

Александра Вилюмовская (40), солистка группы ЛОТОS

Через 2 года я встретила своего мужа. Очень достойного человека, с которым вряд ли что-то получилось бы, если бы я продолжала тот образ жизни. Одиноким девушкам, которые злоупотребляют алкоголем, на заметку. Если вы представите себе мужчину мечты, каким он будет? Перечислите его качества. А теперь подумайте, ТАКОЙ мужчина точно нуждается в ТАКОЙ как вы? Или есть варианты получше? Мы часто в поисках партнёра задираем планку, но зачастую сами этой планке не соответствуем. Отказаться от алкоголя – это для многих может стать спасением и большим шагом, чтобы преобразить себя. Такие мысли – хороший мотиватор. Ещё я задумалась о своих родителях. Ведь они каждый раз переживали, когда видели меня пьяной или знали, что я напилась. А чем они заслужили? Они меня воспитали, вырастили, и теперь вынуждены трястись, чтобы со мной ничего не случилось по пьянке. Со мной и моим здоровьем. Мама мне как-то спустя годы после того, как я бросила, сказала, что это лучший подарок в жизни, который я ей сделала! Любите своих родителей? Тогда это мотиватор!