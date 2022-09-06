Женщин каких знаков Зодиака возраст делает намного красивее

Со временем женщина-Весы сначала интуитивно, затем сознательно находит собственный стиль в одежде, учится правильно ухаживать за собой. Виртуозно умеет подчеркивать достоинства при помощи косметики.

Она начинает принимать свои недостатки, изучает сильные стороны, познает себя. В результате, когда ее подруги начинают увядать, ее красота становится очевидной для окружающих.

Она понимает, что мир красоты, моды, роскоши – ее родная стихия. Женщины этого знака умеют так подобрать одежду и аксессуары, чтобы весь облик получился не просто впечатляюще красивым, но цельным и гармоничным.

С возрастом женщины-Весы становятся настоящими специалистами в общении с противоположным полом.

Мужчины ценят их нежность, обаяние, ум, легкий характер. Весы всегда окружены поклонниками, им нужно только сделать правильный выбор.

Близнецы

В молодости девушки-Близнецы привлекают своей свежестью, миловидность. Они легкие и подвижные, предпочитают одежду спортивного стиля или образ «униsекs». Близнецы легкомысленны и беспечны. Но настоящей красоты в этот период в них еще нет.

Действительно неотразимыми они становятся с возрастом, когда во взгляде появляется глубина. Жизненные разочарования снимают с девушки-Близнеца все поверхностное, наносное, открывая ее подлинную красоту.

После любовных огорчений и пролитых слез, улыбка приобретает загадочность. Мужчины с трудом отводят глаза от такой женщины.