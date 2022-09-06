Есть женщины, для которых время не только замедлило свой бег, а словно бы повернуло вспять. С годами они только хорошеют. Астролог kakao.im назвал несколько таких зодиакальных счастливиц.
Женщин каких знаков Зодиака возраст делает намного красивее
Козерог
Открывает перечень любимиц фортуны Козерог. В юности девушки этого знака производят на сверстников впечатление взрослых, умудренных жизнью женщин. В их глазах сквозит несвойственная молодости серьезность. Конфликт реального возраста и состояния души отражается на внешности девушки-Козерога.
Но со временем, когда возраст души приходит в соответствие с паспортными данными, окружающие замечают, насколько похорошела женщина-Козерог. Уверенность в себе придает ей особый шарм. Успех, которого она добилась в карьере, украшает лучше любых драгоценностей, придает блеск глазам. Она никогда не изображает из себя роковую соблазнительницу, но в ней присутствует некая загадка, привлекающая мужчин.
В молодости деловой сдержанный стиль смотрится немного несообразно возрасту, но с годами приобретает сдержанный шик. Женщина-Козерог использует минимум косметики, и при этом ухитряется выглядеть свежо и молодо.
Секрет Козерога в том, что с годами ей становится все интереснее жить, она старается восполнить то, чего сознательно лишала себя в молодости. Женщина отвергает ограничения, становится боле раскованной, у нее появляются новые желания. А это залог душевной молодости и движения вперед.
Весы
В ранней юности самооценка девушки, рожденной под созвездием Весов, колеблется словно маятник. Она слишком сильно переживает период становления, склонна видеть в себе только худшие черты. А внутренний конфликт, неизбежно накладывающий на самое симпатичное личико тень неуверенности в себе, превращает хорошенькую девушку в простушку.
Она начинает принимать свои недостатки, изучает сильные стороны, познает себя. В результате, когда ее подруги начинают увядать, ее красота становится очевидной для окружающих.
Она понимает, что мир красоты, моды, роскоши – ее родная стихия. Женщины этого знака умеют так подобрать одежду и аксессуары, чтобы весь облик получился не просто впечатляюще красивым, но цельным и гармоничным.
С возрастом женщины-Весы становятся настоящими специалистами в общении с противоположным полом.
Мужчины ценят их нежность, обаяние, ум, легкий характер. Весы всегда окружены поклонниками, им нужно только сделать правильный выбор.
Близнецы
В молодости девушки-Близнецы привлекают своей свежестью, миловидность. Они легкие и подвижные, предпочитают одежду спортивного стиля или образ «униsекs». Близнецы легкомысленны и беспечны. Но настоящей красоты в этот период в них еще нет.
Действительно неотразимыми они становятся с возрастом, когда во взгляде появляется глубина. Жизненные разочарования снимают с девушки-Близнеца все поверхностное, наносное, открывая ее подлинную красоту.
После любовных огорчений и пролитых слез, улыбка приобретает загадочность. Мужчины с трудом отводят глаза от такой женщины.
Близнецов нельзя назвать приверженцами одного стиля в одежде. Благодаря обширному гардеробу, умелому подбору аксессуаров, безупречному вкусу они ежедневно создают новый, привлекательный образ.
Рак
В юности девушки этого знака бывают несколько закомплексованными, чрезвычайно обидчивыми, замыкаются в себе. Неуверенность мешает им раскрыться, продемонстрировать окружающим свою красоту.
А ведь природа щедро одаривает представительниц водной стихии нежностью, женственностью, грациозностью.
Все эти качества раскрываются со временем, когда женщина приобретает умение контролировать эмоции, обретает внутренний покой. Подлинная красота не совместима с истериками, обидами, плохим настроением.
Уверенность в себе позволяет расслабиться, понять, что окружающий мир не так страшен. Спокойствие помогает Раку обрести неповторимый шарм.
Их прелесть не бросается в глаза, она напоминает бегущую воду, от которой невозможно отвести глаза.
Взгляд женщины-Рака может быть то пронзительным, то наивным. Омут ее души скрывает неожиданные сюрпризы. Мужчины интуитивно чувствуют притягательность зрелой дамы, окружают вниманием, отчего она расцветает еще больше. Нередко женщины этого знака выходят замуж за партнеров намного младше себя.
Умело подобранная одежда подчеркивает женственность, романтичность, придает облику загадочность.
Дева
Красота женщин этого знака, как и у всех, изменяется с течением времени, вот только преображается в лучшую сторону. В ранней юности Девы – это «серые мышки», не осознающие своего очарования.
Женственность просыпается в них несколько позже, чем у представительниц других знаков Зодиака.
Постепенно Дева оставляет в прошлом заниженную самооценку, осознает прелесть и силу своего тела, понимает, как с его помощью воздействовать на мужчин. Она подобна цветку, который распускается, когда остальные уже увядают.
Красота Девы приходит к ней в зрелом возрасте, и остается надолго, словно сохраненная особенным заклинанием. На самом деле, женщины этого знака очень заботятся о своем здоровье, ведут правильный образ жизни, что самым благоприятным образом отражается на внешности. Они стараются выглядеть безупречно в любой ситуации. Врожденный вкус помогает выбрать индивидуальный стиль: лаконичный, не содержащий ничего лишнего. Минимум аксессуаров и косметики лишь подчеркивает естественную привлекательность. Дева умеет работать с деталями, задающими тон всего образа.