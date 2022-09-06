Гороскоп 6 сентября: Львам – испытания, Весам – судьбоносное известие, Водолеям – враги

Лев

Этот день подкинет Львам парочку испытаний на прочность. Проблемы и заботы навалятся со всех сторон, и будет сложно сосредоточиться на своих текущих обязанностях. Повышается вероятность ошибок и просчетов. Чтобы найти правильное решение проблемы, необходимо держать эмоции под контролем и не поддаваться на провокации. Труднее обычного поладить с женщинами, вы не всегда понимаете, что от вас хотят. Во второй половине дня дорогие сердцу люди найдут способ, как поднять ваше настроение.

Дева

Во вторник Дева можно полагаться на подсказки интуиции. Внутренний голос направит вас на правильный путь, а в общении с окружающими вы поймете, от кого стоит держаться подальше, а кто человек с чистыми намерениями. В этот день не стоит связывать себя обязательствами. Заключение сделок и важные переговоры лучше перенести. Будьте внимательны к своему здоровью, даже недомогание может привести к серьезным последствиям.

Весы

В этот день Весы могут добиться успехов, проявив настойчивость и решительность. Действуя быстро, вы сможете обставить своих соперников и оставить недругов позади. Вы хорошо ладите с людьми и находите общий язык даже с самыми несговорчивыми. В личной жизни все складывается наилучшим образом, ваши отношения развиваются именно так, как вы себе думали. Не исключено хорошее известие, которое может положить начало позитивным изменениям в жизни знака.

Скорпион