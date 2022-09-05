Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 сентября

Работа. Работы будет много, но она будет малооплачиваемой, либо связанной с исправлением ранее допущенных промахов (читайте также: Тест: ответьте на 10 вопросов и узнайте, подходит вам ваша работа или пора увольняться).

Здоровье. Весьма вероятно обострение хронических заболеваний, особенно это касается пищеварительной системы.

Ваш маленький Овен. Приучайте вашего ребенка к труду и необходимости помогать старшим.

ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05

Благоприятные дни: 5, 6 сентября

Неблагоприятные дни: 7, 8 сентября

Любовь. Рожденным под знаком Тельца не стоит сейчас сидеть на месте — отправляйтесь в путь. Вы можете обрести не только душевное равновесие, но и встретить настоящую любовь. Это прекрасный момент для романтических отношений, улучшения климата в семье, творческой реализации и занятий с детьми. Если вы склонны к творчеству и находитесь в поиске вдохновения, то сейчас как раз тот период, когда вы можете встретить ту или того, кто вам это вдохновение подарит. Вы вдруг поймете, что жизнь прекрасна и полна приятных сюрпризов.

Работа. Нынешний период благоприятствует креативному решению вопросов, и если вы способны творить — преуспеете.

Здоровье. Берегите сердце и не перетруждайте себя повышенными физическими нагрузками.

Ваш маленький Телец. Найдите для вашего малыша какое-то новое творческое занятие, способствующее его развитию.

БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06

Благоприятные дни: 7, 8, 11 сентября

Неблагоприятные дни: 9, 10 сентября