Портал Woman’s day поделился с нами информацией о том, как должна пройти грядущая неделя. Старайтесь следовать простым рекомендациям, чтобы не оказаться в проигрыше.
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 5 по 11 сентября
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 9, 10 сентября
Неблагоприятные дни: 5, 6 сентября
Любовь. Представители зодиакальной Девы в настоящий момент выходят на авансцену. К вам будет приковано внимание противоположного пола. События этой недели подведут вас к необходимости принятия ответственного решения, совершения выбора в области личной жизни, причем ответственность впоследствии переложить ни на кого не получится. Так что будьте рассудительны и предусмотрительны. Думайте, с кем и как строить отношения. Ваши желания вероятнее всего, исполнятся.
Работа. Ваш бизнес станет набирать обороты, если именно сейчас вы начнете новый важный проект.
Здоровье. Вам следует контролировать артериальное давление и относиться серьезно к рекомендациям врачей.
Ваша маленькая Дева. Ваш малыш определенно окажется в центре внимания всей семьи. Сделайте все для его развития.
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 7, 8 сентября
Неблагоприятные дни: 5, 6, 11 сентября
Любовь. Типичным Весам сейчас необходимо успокоиться (хоть это будет и не просто), особенно, если обстоятельства личного характера вывели вас из равновесия. Не предпринимайте пока никаких серьезных шагов в личной жизни. Чем активнее вы будете в этой сфере проявляться, тем больше риск столкнуться с неприятными последствиями этой активности. Будьте осторожны в общении с друзьями и подругами — ваша откровенность может обернуться для вас очень неприятной ситуацией.
Работа. Сворачивайте затянувшиеся и бесполезные проекты, и пока не начинайте ничего нового.
Здоровье. Вам стоит очень серьезно заняться своим здоровьем, и если есть необходимость — пройти курс лечения.
Ваши маленькие Весы. Сон вашего ребенка может быть нарушен вследствие неправильного режима.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 9, 10 сентября
Неблагоприятные дни: 7, 8 сентября
Любовь. Уважаемые Скорпионы, не пытайтесь что-либо планировать на ближайшую неделю (особенно — мероприятия личного характера). Фактор неожиданности может сыграть с вами шутку. Могут произойти как приятные сюрпризы, так и неприятные коллизии. Отличительное качество событий предстоящей недели — неожиданность. Это прекрасное время для встреч с друзьями и свободного времяпрепровождения. Воздух свободы если не вскружит вам голову, то уж точно поспособствует пробуждению или обновлению чувств.
Работа. Оригинальность и нестандартный подход к решению поставленных задач принесут вам успех.
Здоровье. Если у вас есть склонность к отекам ног, пройдите обследование на аппарате УЗИ у флеболога.
Ваш маленький Скорпион. Сейчас вам будет очень трудно дисциплинировать своего свободолюбивого ребенка.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 7, 8, 11 сентября
Неблагоприятные дни: 9, 10 сентября
Любовь. Амбициозным Стрельцам не придется в течение ближайшей недели отвлекаться на такие мелочи как любовь, чувства, привязанность. Вопросы карьерного роста и профессиональной деятельности в ближайшее время затмят собою все переживания личной жизни. Вам придется собрать волю в кулак (вам не привыкать это делать), и сосредоточиться на том, что сейчас важнее. О романтике на время придется забыть, а в отношениях взять тайм-аут, чтобы не разрываться между любовью и работой.
Работа. Вы можете добиться многого в настоящий момент, ставьте высокие цели и идите вперед.
Здоровье. Опасайтесь травм и неожиданных ударов, будьте предельно внимательны за рулем.
Ваш маленький Стрелец. Вашему ребенку сейчас просто необходимо дисциплинирующее отцовское влияние.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 9, 10 сентября
Неблагоприятные дни: 5, 6, 11 сентября
Любовь. Звезды в настоящий момент благоволят Козерогам. Вас ждет удача в любви и внимание противоположного пола. Если вы отложите дела в сторону и найдете время для романтического отдыха с объектом вашей симпатии, вас ждут теплые незабываемые минуты, а возможно даже и дни. Самое лучшее для вас сейчас — это далекая поездка, она укрепит ваши отношения, а если вы находитесь в поиске — подарит возможности для новых встреч. В любом случае не стоит сидеть на месте — вы можете упустить свое счастье.
Работа. Если вы планировали организовать совместное предприятие — сейчас самое время.
Здоровье. У вас могут возникнуть проблемы с желчным пузырем, если вы не соблюдаете режим питания.
Ваш маленький Козерог. Это хороший момент для начала обучения вашего малыша иностранному языку.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 11 сентября
Неблагоприятные дни: 7, 8 сентября
Любовь. Водолеям в течение ближайшего времени придется несладко — вы выслушаете немало претензий в свой адрес, и, если не сумеете растопить лед в отношениях сексуальной активностью — быть беде. Отложите в сторону все свои дела и уделите внимание своему избраннику или избраннице, устройте партнеру романтический вечер, желательно — незабываемый в сексуальном отношении. Это поможет вам перевести отношения в плоскость ощущений и переживаний, и отвлечь внимание партнера от трудностей настоящего времени.
Работа. Вас ждет непростая неделя, возможны срывы сроков и прежних договоренностей. Настройтесь на борьбу.
Здоровье. Есть опасность пострадать на полях любовного фронта. Будьте предусмотрительны.
Ваш маленький Водолей. У вашего ребенка возможны конфликтные ситуации в отношениях со сверстниками.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 5, 6 сентября
Неблагоприятные дни: 9, 10 сентября
Любовь. Представителям зодиакальных Рыб на этой неделе вам придется терпеть придирки и излишне подозрительное поведение партнера. Так уж сложатся обстоятельства, что вы окажетесь в положении извиняющегося и оправдывающегося. Проявите свойственную вам мудрость, сдержанность и не обостряйте без того непростую ситуацию. Ваше природное умение лавировать, находить выход из положения и умение когда нужно идти на компромисс может помочь Вам избежать охлаждения чувств и даже разрыва отношений.
Работа. Для бизнеса не лучшее время. Вы разойдетесь во мнениях с компаньонами и партнерами.
Здоровье. Избегайте купания в открытых водоемах — можете застудить почки или мочевой пузырь.
Ваши маленькие Рыбы. Болезненная реакция вашего ребенка на критику в настоящее время — это проблема роста.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 7, 8 сентября
Неблагоприятные дни: 5, 6, 11 сентября
Любовь. Типичным Овнам в ближайшем будущем не стоит рассчитывать на воплощение мечтаний и сокровенных желаний. Занятие рутинными домашними делами и исполнение повседневных супружеских обязанностей не доставят вам радости. Взаимоотношения с супругом накалятся, если вы сами не найдете пути к разрешению конфликта. Судя по всему, вам придется идти на уступки, что очень болезненно и не характерно для Овнов. Для знакомств и начала отношений этот период весьма и весьма неблагоприятен.
Работа. Работы будет много, но она будет малооплачиваемой, либо связанной с исправлением ранее допущенных промахов (читайте также: Тест: ответьте на 10 вопросов и узнайте, подходит вам ваша работа или пора увольняться).
Здоровье. Весьма вероятно обострение хронических заболеваний, особенно это касается пищеварительной системы.
Ваш маленький Овен. Приучайте вашего ребенка к труду и необходимости помогать старшим.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 5, 6 сентября
Неблагоприятные дни: 7, 8 сентября
Любовь. Рожденным под знаком Тельца не стоит сейчас сидеть на месте — отправляйтесь в путь. Вы можете обрести не только душевное равновесие, но и встретить настоящую любовь. Это прекрасный момент для романтических отношений, улучшения климата в семье, творческой реализации и занятий с детьми. Если вы склонны к творчеству и находитесь в поиске вдохновения, то сейчас как раз тот период, когда вы можете встретить ту или того, кто вам это вдохновение подарит. Вы вдруг поймете, что жизнь прекрасна и полна приятных сюрпризов.
Работа. Нынешний период благоприятствует креативному решению вопросов, и если вы способны творить — преуспеете.
Здоровье. Берегите сердце и не перетруждайте себя повышенными физическими нагрузками.
Ваш маленький Телец. Найдите для вашего малыша какое-то новое творческое занятие, способствующее его развитию.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 7, 8, 11 сентября
Неблагоприятные дни: 9, 10 сентября
Любовь. Ярких эмоций и страстной любви ближайшая неделя типичным Близнецам не сулит. Зато у Вас может все сложиться в плане доверительного общения с интересующим Вас человеком (особенно, если вы окажетесь на лоне природы или в каком-то уютном, уединенном месте). Это, конечно, не совсем Ваш формат, но иногда нужно останавливаться, для того чтобы уловить нюансы, увидеть то, мимо чего вы обычно пробегаете, услышать другого человека. В общем, сбавьте обороты и насладитесь моментом.
Работа. Переждите этот момент, завершите ранее начатые дела. Начинать сейчас что-либо бессмысленно.
Здоровье. Болезни желудочно-кишечного тракта доставят вам беспокойство, если вы не будете следовать диете.
Ваши маленькие Близнецы. Сейчас вашему ребенку просто необходима материнская любовь, ласка, внимание и тепло.
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 9, 10 сентября
Неблагоприятные дни: 5, 6, 11 сентября
Любовь. Дорогие представители зодиакального Рака, на этой неделе у вас будет весьма легкомысленное настроение, вам явно захочется перемен и новых ощущений. Ближайшая неделя предоставит возможность для выбора — как и с кем воплощать в жизнь мечты и фантазии. Знакомства появятся сами собой, главное — не сидеть на месте. Под лежачий камень вода не течет. Лучшего времени для знакомств и непринужденного многообещающего общения трудно придумать. Вы будете неотразимы, внимание противоположного пола вам обеспечено.
Работа. Ближайшая неделя с успехом может быть использована для мониторинга рынка и ведения переговоров.
Здоровье. Очень велика вероятность простуды и острых респираторных заболеваний (особенно в поездках).
Ваш маленький Рак. Вы должны использовать интенсивный период поглощения и усвоения информации вашим ребенком.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 11 сентября
Неблагоприятные дни: 7, 8 сентября
Любовь. Львы в данный момент кого угодно способны очаровать своей импозантностью и умением производить хорошее впечатление. Помните, самое главное — щедрость на слова, подарки, знаки внимания. Это касается представителей обоих полов. Сейчас вы можете блеснуть всеми гранями своей души и таланта (если вы — творческий человек). И конечно, это не останется без внимания. Успех в любви Вам практически гарантирован, если вы проявите лучшие качества «львиного» характера.
Работа. Настало время прямых инвестиций и крупных ставок (читайте также: Эти три знака Зодиака в 2022 году решат финансовые проблемы — вдруг это вы). Вы можете заложить фундамент будущего благополучия.
Здоровье. Несбалансированное питание может привести к расстройству пищеварения. Не забывайте о диете.
Ваш маленький Лев. Постарайтесь максимально разнообразить меню вашего ребенка. То, что он сейчас ест, идет на строительство организма.