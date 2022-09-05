ФОТО ⟩ Пустая кабина пилотов: миллионер с семьей погиб в крушении самолета над Латвией

Самолет Cessna 551 направлялся из Хереса, города на юге Испании, куда прилетел неделю назад. Во время обратного полета с ним была потеряна связь. Для выяснения обстоятельств к нему отправили самолеты НАТО. Самое странное, что пилоты истребителей Испании и Франции, которые были подняты в воздух, не смогли разглядеть кого-либо на воздушном судне. После этого самолет еще немного пролетел и рухнул в Балтийское море недалеко от латвийского Вентспилса.

Есть много оснований полагать, что пилот находился без сознания. Эксперт по авиационной безопасности Ханс Кьелл сказал шведскому информационному агентству TT, что проблемы с давлением могли привести к потере сознания и у пилота, и у пассажиров. «Особенно на высотах, где летают небольшие самолеты, это может произойти быстро», – сказал он.

По данным Diario de Sevilla, с пилотом самолета удалось связаться лишь один раз, вскоре после взлета из испанского аэропорта, когда он сообщил о проблеме с давлением в салоне.

Глава шведской поисково-спасательной миссии Ларс Антонссон сказал информационному агентству AFP, что самолет Cessna разбился, «когда топливный бак был пуст».