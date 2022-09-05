В минувшее воскресенье в Латвии произошла авиакатастрофа, которую теперь обсуждает весь мир. Самолет Cessna вылетел из Испании и должен был приземлиться в Кельне, но потерпел крушение в Балтийском море. На его борту, предположительно, находилось четыре человека. У Cessna возникли проблемы с давлением в салоне, передает DW.COM.
ФОТО ⟩ Пустая кабина пилотов: миллионер с семьей погиб в крушении самолета над Латвией
Самолет Cessna 551 направлялся из Хереса, города на юге Испании, куда прилетел неделю назад. Во время обратного полета с ним была потеряна связь. Для выяснения обстоятельств к нему отправили самолеты НАТО. Самое странное, что пилоты истребителей Испании и Франции, которые были подняты в воздух, не смогли разглядеть кого-либо на воздушном судне. После этого самолет еще немного пролетел и рухнул в Балтийское море недалеко от латвийского Вентспилса.
Есть много оснований полагать, что пилот находился без сознания. Эксперт по авиационной безопасности Ханс Кьелл сказал шведскому информационному агентству TT, что проблемы с давлением могли привести к потере сознания и у пилота, и у пассажиров. «Особенно на высотах, где летают небольшие самолеты, это может произойти быстро», – сказал он.
По данным Diario de Sevilla, с пилотом самолета удалось связаться лишь один раз, вскоре после взлета из испанского аэропорта, когда он сообщил о проблеме с давлением в салоне.
Глава шведской поисково-спасательной миссии Ларс Антонссон сказал информационному агентству AFP, что самолет Cessna разбился, «когда топливный бак был пуст».
Предполагается, что на борту было четыре человека: пилот, женщина и двое детей. Также на борту находились две собаки. Журналисты сообщают, что при крушении самолета погиб Карл-Петер Гриземанн, владеющий компанией аэротакси и медицинский самолетов Quick Air. По предварительным данным, именно он был за штурвалом самолета, передает испанский Diariodesevilla. После взлета Гриземанн сообщил диспетчеру о проблемах с давлением в кабине.
German entrepreneur Peter Griesemann, 72, identified as the pilot of OE-FGR that crashed into the sea outside Latvia. 68-year-old wife Juliane, daughter Lisa, 26, and a 27-year-old male friend were also on board. https://t.co/0hx3dvrjRl pic.twitter.com/QCh4p1NdwG— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 5, 2022
Как сообщается, у семьи есть дом в населенном пункте Саара-де-лос-Атунес в испанской провинции Кадис (автономное сообщество Анадалусия). Они часто совершали полеты из местного аэропорта Херес в Кельн, где базируется компания Quick Air.
Впрочем, позже латвийское агентство LETA сообщило, что на борту воздушного судна находились шесть человек. Информация уточняется. За тем, как обновляются данные по авиакатастрофе, следят по всему миру. На сервисе FlightRadar24, позволяющем наблюдать в реальном времени за воздушными суднами, путь Cessna приковал внимание 29 тысяч пользователей Сети. Авиатрекер зафиксировал и момент падения самолета.
На данный момент спасательная операция идет полным ходом. В ней принимают участие поисковые вертолеты из Литвы и Швеции, а также военно-воздушные силы Германии. Латвия направила корабли к месту крушения. Также на место крушения был отправлен паром компании Stena Line. В настоящее время все еще есть разногласия по поводу того, к какой территории относится авария. Шведские СМИ сообщают, что на месте крушения были обнаружены обломки самолета и нефтяное пятно.