Парашют не раскрылся: звезда TikTok и финалистка конкурсов красоты погибла в 21 год

О смерти Пардази сообщается на странице Skydive Toronto в Facebook, где блогер проходила инструктаж. Администрация не указывает имени погибшей, но издание ET отмечает, что речь идет о Пардази. После падения девушка была госпитализирована, но медикам не удалось спасти ей жизнь.

Таня Пардази была финалисткой конкурса красоты Miss Teen Canada 2017, изучала психологию в университете и делилась видеороликами на эту тему в TikTok. Там за жизнью Тани следили 112 000 подписчиков

Помимо создания контента для социальных сетей и своего основного обучения, Таня также прошла курс прыжков с парашютом, сообщает Daily Mail. В последние выходные августа девушка совершила свой первый самостоятельный прыжок с парашютом, но, к сожалению, он стал для нее последним.

В субботу днем, 27 августа, Таня выпрыгнула из самолета, летевшего на высоте около 1,2 километров. Компания, организовавшая прыжок с парашютом, после инцидента заявила, что Таня слишком поздно начала взаимодействовать с парашютом, и он не успел полностью раскрыться. Но на курсе, который, по словам подруги Тани, она начала посещать совсем недавно, используются парашюты, которые раскрываются автоматически, также сообщается и на сайте компании. Другими словами, компания теперь утверждает обратное информации на своем сайте.

Полиция начала разбирательство, чтобы выяснить, что произошло на самом деле и почему не раскрылся парашют.