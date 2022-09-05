Какие продукты стоит включить в рацион осенью, чтобы сохранять бодрость, меньше болеть и не жаловаться на плохую память и низкую концентрацию внимания? Об этом рассказала врач-эндокринолог и блогер Катя Янг, пишет Супер.
ТОП-10 продуктов, которые помогут избежать осенних простуд, хандры и упадка сил
Печень трески
Регулярное употребление улучшает память, внимание и повышает стрессоустойчивость. Все потому, что она содержит внушительное количество Омега-3, а также фосфор, кальций, калий и магний.
Тыква
Улучшает процесс пищеварения и выводит лишнюю жидкость. Кладезь бета-каротина и клетчатки.
Брюссельская капуста
Помогает регулировать уровень сахара в крови. Содержит сразу несколько мегаполезных кислот (например, глюкаровую и альфа-липоевую), витамин А и ценное органическое вещество сульфорафан, обладающее противораковым и антимикробным действием.
Арбузная редька
Мастхэв в период сезонных простуд и вирусных инфекций (ковид пока никто не отменял), потому как обладает противовирусным действием. Содержит йод и фосфор.
Чечевица
Снижает уровень сахара в крови и повышает гемоглобин за счет содержания железа. Кроме того, улучшает работу сердца и сосудов.
Скумбрия
Если вы быстро утомляетесь, срочно налегайте на скумбрию: в ней содержится много витамина B12, дефицит которого как раз приводит к подобным неприятностям. Плюс в огромном количестве все та же жутко полезная Омега-3.
Мясо
Осенью стоит отдать предпочтение баранине, телятине и индейке. В них достаточное количество белка, аминокислот, полезных жиров и витаминов группы B. Да и насыщают эти виды мяса быстро и надолго.
Клюва
Эту ягоду можно смело причислить к суперфудам. В ней много танинов, которые помогают организму бороться с инфекциями. К тому же клюква – источник самых разных витаминов (С, PP, K, B1, B2), органических кислот, флавоноидов, пектина и таких растительных соединений, как, например, фитонциды (их и вовсе называют природными антибиотиками).
Сливочное масло
Если вопрос «где брать энергию осенью» стоит особенно остро, для начала включите в рацион сливочное масло (а в идеале проконсультируйтесь по своей проблеме с врачом). Бутерброд с маслом – не читмил, а залог того, что организм получит витамины A, D, Е, PP, B2, B1, а еще много фосфора, селена и кальция.
Квашеная капуста
Содержит большое количество витамина С, а значит, способствует лучшему усвоению железа. Ну и, конечно, квашеная капуста – самый популярный и доступный ферментированный продукт – наводит порядок в микрофлоре кишечника: снижает число «плохих» бактерий и увеличивает количество «хороших». Кстати, попутно развеем один миф об этом чудо-продукте: сахара, который часто присутствует в рецептах этих заготовок, бояться не стоит. Он полностью «съедается» полезными бактериями.