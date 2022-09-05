Интересный благоприятный день, подходящий для того, чтобы взяться за что-то новое и необычное. Легко будет найти помощников и союзников, договориться о совместных действиях с людьми, которые разделяют ваши цели и взгляды на мир. Можно проводить деловые переговоры, обсуждать долгосрочные планы. Наверняка появятся новые идеи. В личных отношениях тоже заметно влияние позитивных тенденций. Радует общение с близкими, поводов для разногласий и взаимных претензий не появляется, пишет Dvorec.
Гороскоп на понедельник: Скорпионов ждут маленькие неприятности, а Раков – хорошие новости
ОВЕН
Начало дня благоприятно. Вы быстро разберетесь с накопившимися за неделю делами, справитесь с тем, до чего долго не доходили руки. Возможны неожиданные предложения, которым вы будете очень рады. Хочется взяться за что-то новое? Звезды ничего не имеют против. Вторая половина дня – отличное время для отдыха. Подходит оно и для того, чтобы подумать о планах на будущее. Сейчас вы не строите иллюзий, правильно оцениваете свои силы, понимаете, на чем стоит сосредоточиться в первую очередь. Радуют встречи с друзьями. Найдется масса тем для интересных разговоров.
ТЕЛЕЦ
Вам не стоит торопиться. Хорошо, если день будет спокойным и размеренным, вы сможете избежать суеты, не станете принимать важные решения, не обдумав все как следует. Многим Тельцам сегодня пригодится то, чему они успели научиться раньше. Если собственных знаний и опыта не хватает, можно посоветоваться с друзьями: они наверняка посоветуют что-то дельное. Не стоит планировать слишком многое, если, конечно, вы не хотите к концу дня совершенно выбиться из сил. Небольшая пауза будет вам полезна. Отвлекитесь от рутины, подумайте, чем вы могли бы порадовать себя.
БЛИЗНЕЦЫ
Начало дня приносит массу новых идей, таких интересных, что воплотить их в жизнь хочется немедленно. Вы часто замечаете возможности, которых не увидели другие, и стараетесь не упустить ни одной из них. Будет шанс сдвинуть с мертвой точки дело, которому уже было отдано немало сил. Вторая половина дня – время интересных и важных разговоров. Активно обсуждаются многие вопросы, в том числе те, из-за которых прежде возникало немало разногласий. На этот раз удается обо всем договориться. Радуют встречи с друзьями и другими близкими людьми. Вероятны романтические сюрпризы.
РАК
День вряд ли обойдется без мелких трудностей и досадных недоразумений, но в целом сложится не так уж плохо. Будет возможность завершить дела, начатые в первые дни недели. Некоторым Ракам предстоит вернуться к вопросам, которые они считали решенными. Это отличный день для того, чтобы повидаться со старыми друзьями. Найдется немало тем для разговора, да и общие планы могут появиться. Легко помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Люди, когда-то вас обидевшие, постараются загладить свою вину. Вечер радует хорошими новостями, касающимися кого-то из ваших близких.
ЛЕВ
Никуда не торопитесь. Вы отлично справитесь со многими задачами, если не будете спешить. Хорошо продуманные действия позволяют достичь нужного результата, а вот шаги, совершенные под влиянием эмоций, могут принести неприятности. Окружающие охотно предлагают помощь; не стоит от нее отказываться. Это не лучший день для спонтанных покупок. Решения, связанные с финансами или имуществом, не стоит принимать самостоятельно. Поговорите с людьми, опыту которых доверяете; вам наверняка дадут толковые советы.
ДЕВА
День может начаться не слишком удачно. Утром любые дела могут требовать больших усилий, чем обычно. Но влияние позитивных тенденций быстро усиливается. Уже к полудню вы увидите, что многое получается, звезды поддерживают ваши начинания, да и найти помощников можно без труда. Вторая половина дня благоприятна для общения. Неважно, встретитесь ли вы в это время с друзьями, отправитесь на романтическое свидание или устроите семейный праздник. В любом случае недостатка в позитивных эмоциях не будет. Не исключены и приятные сюрпризы.
ВЕСЫ
Неплохой день. Не всем представителям знака удается быстро определиться с целями и приоритетами, поэтому некоторые Весы тратят время на пустяки. Но это не беда: вы в любом случае успеете все, что запланировали. Будет возможность пообщаться с человеком, который уже не раз помогал вам, давал хорошие советы. Разговор и на этот раз окажется полезным: вы поймете, как действовать дальше, куда двигаться и на чем сосредоточиться. Радует общение с любимым человеком. День подходит для того, чтобы обсудить вопросы, важные для вас обоих.
СКОРПИОН
Вряд ли день будет легким и совершенно безоблачным. Кое-какие трудности могут возникнуть, причем часто они появляются именно тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Что бы ни происходило, вам удается сохранить хорошее настроение. Для оптимизма есть все основания: звезды на вашей стороне, есть шанс добиться многого. Интуиция подсказывает, когда нужно проявить настойчивость, а когда стоит отступить и просто подождать. Благодаря ей вы не тратите силы напрасно. Будет возможность повидаться со старыми друзьями, такие встречи окажутся очень приятными.
СТРЕЛЕЦ
День хороших идей. Они появляются очень вовремя, помогают быстро решить старые проблемы и избежать новых. Вы не витаете в облаках, смотрите на вещи реалистично и не тратите силы напрасно. Вряд ли кому-то удастся сбить вас с толку, запутать, ввести в заблуждение. Вероятны приятные известия, интересные предложения. Напоминают о себе люди, с которыми вы общались давным-давно. Легко будет восстановить деловые и дружеские связи, стоит только захотеть. Вторая половина дня подходит для романтических встреч, обещает приятные сюрпризы влюбленным Стрельцам.
КОЗЕРОГ
Отличный день для общения. Вы легко находите подход и к старым, и к новым знакомым, многих понимаете с полуслова. Будет возможность поговорить с человеком, который давно вам симпатичен и интересен. Не исключено, что вы быстро подружитесь. День подходит для семейных праздников, домашних вечеринок. Стоит быть осторожнее с деньгами. Сегодня вы настроены более легкомысленно, чем обычно, и можете потратить значительную сумму на пустяки. Прежде, чем принимать какие-то серьезные решения, посоветуйтесь с людьми, которым доверяете.
ВОДОЛЕЙ
День, когда можно добиться успехов во многих сложных делах, решить вопросы, которые прежде ставили в тупик. Вы замечаете то, на что не обращали внимания раньше, и делаете правильные выводы из своих наблюдений. Появляется определенность в планах на будущее, становится ясно, чего ждать от окружающих, на чью поддержку можно рассчитывать. Будет шанс повидаться со старыми знакомыми, по которым вы очень скучали в последнее время. Говорить можно о чем угодно; не возникнет недопонимания, не будет разногласий. Могут появиться интересные планы, касающиеся работы или бизнеса.
РЫБЫ
Запаситесь терпением. Это определенно не тот день, когда стоит торопиться, принимать решения на ходу, стараться быстро справиться с какими-то сложными делами. Хорошо, если рядом будет человек, с которым можно посоветоваться. Вам наверняка помогут разобраться в неоднозначной ситуации, подскажут, как лучше действовать. Вы неплохо ладите со старыми знакомыми. А вот о новых не всегда удается составить верное впечатление. Часто вам трудно разобраться, кому стоит доверять, а с кем нужно быть настороже. Не спешите делиться своими секретами.