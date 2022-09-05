Гороскоп на понедельник: Скорпионов ждут маленькие неприятности, а Раков – хорошие новости

ОВЕН

Начало дня благоприятно. Вы быстро разберетесь с накопившимися за неделю делами, справитесь с тем, до чего долго не доходили руки. Возможны неожиданные предложения, которым вы будете очень рады. Хочется взяться за что-то новое? Звезды ничего не имеют против. Вторая половина дня – отличное время для отдыха. Подходит оно и для того, чтобы подумать о планах на будущее. Сейчас вы не строите иллюзий, правильно оцениваете свои силы, понимаете, на чем стоит сосредоточиться в первую очередь. Радуют встречи с друзьями. Найдется масса тем для интересных разговоров.

ТЕЛЕЦ

Вам не стоит торопиться. Хорошо, если день будет спокойным и размеренным, вы сможете избежать суеты, не станете принимать важные решения, не обдумав все как следует. Многим Тельцам сегодня пригодится то, чему они успели научиться раньше. Если собственных знаний и опыта не хватает, можно посоветоваться с друзьями: они наверняка посоветуют что-то дельное. Не стоит планировать слишком многое, если, конечно, вы не хотите к концу дня совершенно выбиться из сил. Небольшая пауза будет вам полезна. Отвлекитесь от рутины, подумайте, чем вы могли бы порадовать себя.

БЛИЗНЕЦЫ