Эстонскую знаменитость ужалила оса на бензозаправке: вышел на улицу и почувствовал жар по всему телу

В сентябре прошлого года у любимца эстонской публики певца Суло Тинца произошел пугающий случай, когда его ужалила оса. Тогда исполнителю потребовалась срочная медицинская помощь. Теперь, спустя почти год, опасная ситуация повторилась, пишет Elu24.

«Еще пятнадцать дней и будет год, как оса чуть не отправила меня на тот свет, – вспоминает Суло. – Сегодня это случилось со мной снова, но не так сильно».

В своем сообщении в социальной сети Суло рассказывает, что оса ужалила его не где-нибудь, а в туалете Sindi Olerex.

«Я вышел на улицу и снова почувствовал жар по телу, но уже слабее. К счастью, у нынешней осы, видимо, был плохой яд. Я ждал и наблюдал за своим телом и самочувствием, и должен признать, что на этот раз мне повезло», – говорит певец, которому, в отличие от сентября прошлого года, на этих выходных не потребовалось никакого медицинского вмешательства.

В прошлом году все было не так просто. В сентябре 2021 года Суло рассказал общественности, что его уже много раз жалили, и у него не было аллергии, поэтому происшествие стало для него таким шокирующим.