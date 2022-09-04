Американская актриса и писательница Джулианна Мур появилась на премьере в Венеции в платье с глубоким декольте.
ФОТО ⟩ 61-летняя Джулианна Мур появилась на Венецианском кинофестивале в платье со смелым декольте
Самый смелый выход!
61-летняя Джулианна Мур появилась на Венецианском кинофестивале в платье со смелым декольте
Венецианский кинофестиваль 2022 в самом разгаре. Легендарная американская актриса Джулианна своим выходом на красную дорожку доказывает, что после 60 лет можно и нужно носить соблазнительные наряды.
На премьере драмы «Тар» актриса появилась в шикарном бархатном платье в пол Armani Privé. Джулианна выглядела настолько благородно и сдержанно, что даже модные критики не нашли к чему придраться. Образ Мур завершили роскошные украшения Cartier – ожерелье и серьги с бриллиантами.
В этом году Джулианна Мур возглавляет жюри Венецианского кинофестиваля. К ней также присоединились режиссеры Мариано Кон, Одри Диван, Леонардо Ди Костанзо, Родриго Сорогойен, актриса Лейла Хатами и писатель Кадзуо Исигуро.
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