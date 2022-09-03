Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года

Действительно, в понедельник 5 сентября Венера переходит в Деву, избавляясь от негатива, навеянного пребыванием во Льве. Однако, в субботу Меркурий станет ретроградным, однако, его ретро-фаза будет не самой опасной, ведь он находится в союзном и уравновешивающем его энергию Знаке Весов. В целом неделя очень позитивна, особенно понедельник.

Овен

Овнам в конце недели понадобится определенная доля осторожности в общении с людьми. Меркурий может сделать друзей врагами и наоборот. В течении этих семи дней Овнам стоит задуматься о том, на верном ли они пути в жизни в данный момент. Это не значит, что нужно подвергать сомнениям абсолютно всё. Просто нужно спросить себя: «Являюсь ли я счастливым человеком?». Если нет, то важно начать что-то менять. Время для этого самое подходящее.

Телец

Тельцы в период с 5 по 11 число смогут понять, чего они хотят от жизни. Главное — не прислушиваться к озарениям в субботу, когда Меркурий станет ретроградным. В этот день и в последующие двое-трое суток Тельцы могут сбиться с пути. Новые начинания лучше откладывать, а важные мысли записывать, но не предпринимать пока никаких активных действий. Если вдруг текущая неделя будет тяжелой и загруженной, а дела станут полны ошибок и недочетов, астрологи настоятельно советуют Тельцам не заниматься самобичеванием.

Близнецы