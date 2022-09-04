Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 сентября

Вскоре после полудня ситуация изменится к лучшему, многие почувствуют прилив энергии, поймут, что пора действовать. Вторая половина дня будет совсем другой: плодотворной, интересной, подходящей для новых начинаний. К тому же в это время вероятны удачные совпадения, благодаря которым удастся сделать то, что давно хотелось.

Овен

День начнется с вдохновляющих новостей и интересных предложений. Становится ясно, что успех не за горами, а многие ваши желания вскоре могут сбыться. Конечно, это не произойдет само собой, но вы готовы действовать, а друзья и давние союзники будут рады помочь. Середина дня отлично подходит для деловых встреч, обсуждения любых вопросов, связанных с работой, бизнесом, сотрудничеством. Позже наступит благоприятное время для семейных дел. Вы отлично понимаете близких, можете помирить тех, кто в ссоре.

Телец

День не самый плодотворный, но довольно интересный. Он подходит для того, чтобы заниматься несрочными делами. Можно вернуться к тому, до чего давно не доходили руки. Окружающие чаще обычного обращаются к вам за советами. Вы рады помочь, поделиться опытом, и это идет на пользу отношениям. Радуют встречи с друзьями: они часто предлагают что-то интересное, делятся отличными идеями. Могут появиться новые планы. К их реализации вы приступите с большим энтузиазмом. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Близнецы