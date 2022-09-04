Эстонский астролог Ольга Потемкина рассказала, кого из знаков Зодиака в наступившем учебном году ждет настоящий успех.
ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! ⟩ Эстонский астролог назвала три знака Зодиака, которым повезет в наступившем учебном году
Безусловными везунчиками в наступающем учебном году будут Рыбы, как младшие школьники, так и студенты университетов.
Они смогут практически без труда осуществить все, что задумали. Особенно это касается студентов, изучающих химию, нефтехимию, биологию, технологию изготовления продуктов питания и связанные с ними направления.
Особенно вдохновляющими будут успехи у музыкантов – детей, учащихся в музыкальных школах и студентов консерваторий. На отчетных или любых других концертах они получат заслуженные аплодисменты публики.
Несмотря на юный возраст, многие Рыбки смогут заработать свои первые или очередные деньги на ярмарках изделий, уличных кафе или в блогах в интернете. Спортивные достижения будут особенно впечатляющими у пловцов и гимнастов, также у тех, кто играет в команде. Например, футболистов или баскетболистов.
На втором месте Овны. Даже если знаний им в какой-то момент будет не хватать, они смогут получить высший балл за счет своей абсолютной самоуверенности и обаяния. Многие ребята этого знака решат продолжить учебу в других странах или пройти практику за границей. Звезды помогут им осуществить это желание и получить неоценимый опыт, знания и новых друзей.
Старшие школьники с благословения родителей могут закончить автошколу и сдать экзамены на права. Младшие школьники могли бы прекрасно справиться с тематическим проектом, особенно если такой проект делается в парах и касается наблюдений за природой или выращивания крупных кристаллов химических солей.
Некоторую задиристость юных Овнов умерят занятия в клубах борьбы, каратэ или у-шу.
Третье место досталось Стрельцам. Конечно, у многих из них в голове спортивные победы и мечты об олимпийских медалях. И они не беспочвенны. Ведь такой прекрасной физической форме можно по-хорошему позавидовать. Несколько сложнее будет подросткам, так как они за лето выросли на несколько сантиметров, и из-за этого им придется нарабатывать свои навыки снова для своего слишком длинного тела.
Профессия юриста считается весьма подходящей для знака Стрельца. Студенты, которые выбрали ее для своей дальнейшей профессиональной деятельности, уже в течение учебного года, смогут найти работу в юридических бюро или структурах Евросоюза. Юные Стрельцы-математики блеснут своими знаниями не только в школе, но и на олимпиадах по физике, математике и информатике.