ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ! ⟩ Эстонский астролог назвала три знака Зодиака, которым повезет в наступившем учебном году

Безусловными везунчиками в наступающем учебном году будут Рыбы, как младшие школьники, так и студенты университетов.

Они смогут практически без труда осуществить все, что задумали. Особенно это касается студентов, изучающих химию, нефтехимию, биологию, технологию изготовления продуктов питания и связанные с ними направления.

Особенно вдохновляющими будут успехи у музыкантов – детей, учащихся в музыкальных школах и студентов консерваторий. На отчетных или любых других концертах они получат заслуженные аплодисменты публики.

Несмотря на юный возраст, многие Рыбки смогут заработать свои первые или очередные деньги на ярмарках изделий, уличных кафе или в блогах в интернете. Спортивные достижения будут особенно впечатляющими у пловцов и гимнастов, также у тех, кто играет в команде. Например, футболистов или баскетболистов.

На втором месте Овны. Даже если знаний им в какой-то момент будет не хватать, они смогут получить высший балл за счет своей абсолютной самоуверенности и обаяния. Многие ребята этого знака решат продолжить учебу в других странах или пройти практику за границей. Звезды помогут им осуществить это желание и получить неоценимый опыт, знания и новых друзей.