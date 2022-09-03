День обещает приятные неожиданности, удачные совпадения и события, способные вдохновить тех, кто пал духом. Можно вернуться к тому, что долго не получалось. На этот раз условия будут благоприятными, вы добьетесь нужного результата. Легко будет найти помощников, если они потребуются, пишет Дворец.
Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака
Люди со схожими целями отлично ладят, даже если прежде у них возникало немало разногласий. Будет шанс восстановить давние деловые или дружеские связи. Обиды и взаимные претензии забыты, можно начать с чистого листа. Важно лишь не повторять своих ошибок.
Овен
Благоприятный день для общения. Сегодня вы способны ко многим найти подход, договориться даже с теми, кто обычно и слушать никого не хочет. Для этого порой приходится потрудиться, но со стороны кажется, что вы мгновенно очаровываете всех вокруг. Неплохо вы справляетесь и с делами, требующими внимания, сосредоточенности и аккуратности. Они не кажутся утомительными или скучными. Даже если приходится долго заниматься одним и тем же, вы не отвлекаетесь, поэтому и ошибок не допускаете. Хотя день будет насыщенным, вы обязательно найдете возможность уделить внимание близким, провести время с ними.
Телец
День неожиданных удач. Вам во многом везет, и этим стоит воспользоваться. Например, можно достичь давно поставленной цели или реализовать план, который прежде казался слишком смелым, даже рискованным. Ваши успехи приятно удивят многих. Не исключено, что к концу дня у вас появятся новые союзники и даже друзья. Благоприятным для вас образом решаются сложные деловые вопросы. Удастся упрочить профессиональные позиции, обезоружить недоброжелателей. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным представителям знака.
Близнецы
Если на этот день у вас запланированы какие-то важные дела, не поручайте их никому другому. Все равно лучше вас никто не справится, а тратить время на исправление чужих ошибок будет весьма обидно. День подходит для решения новых, необычных задач. Вы быстро разбираетесь, что к чему, понимаете, как можно получить нужный результат. В общении с близкими вероятны напряженные моменты. Не всегда вас понимают правильно, порой не удается избежать разногласий и споров. Но вы находите способ сгладить все острые углы, поддержать тех, кто загрустил или пал духом, поднять всем настроение.
Рак
Старайтесь философски относиться к мелким потерям. В начале дня они вполне вероятны, как и недоразумения, которые ненадолго собьют с толку. Ситуация быстро меняется к лучшему, с каждым часом поддержка звезд становится все сильнее. Вскоре все неприятные моменты забудутся, а вы с энтузиазмом возьметесь за реализацию новых планов. Будет возможность поговорить о важных вещах с людьми, которые вам очень дороги. Сейчас вы можете быть совершенно откровенны. Нет сомнений: вас поймут правильно и во всем поддержат. В конце дня некоторые Раки примут решения, которые положат начало большим переменам к лучшему.
Лев
Благоприятный день для любых встреч. Хорошо проходят важные переговоры, вам удается убедить в своей правоте даже тех, кто обычно сомневается абсолютно во всем и никому не верит. Многие Львы вовремя проявляют инициативу в делах, и это помогает им одержать важные профессиональные победы, оставить соперников позади. Вероятно удачное решение финансовых вопросов. Во всем, что касается денег, вы проявляете разумную осторожность, и сейчас это именно то, что нужно. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся кого-то из самых близких вам людей.
Дева
Не стоит торопиться. В первой половине дня могут возникнуть трудности в делах, не все вопросы удастся решить так быстро, как хотелось бы. Порой приходится нарушать договоренности, достигнутые раньше, и вас это очень огорчает. Но время идет, и жизнь налаживается. Вторая половина дня приносит хорошие новости, поводы для радости. Будет возможность повидаться со старыми знакомыми, они наверняка предложат что-то интересное или расскажут о том, что вы рады будете услышать. Хорошо проходят любые семейные мероприятия. Вы отлично ладите с родственниками, с каждым находите общий язык.
Весы
Начало дня может преподнести неприятные сюрпризы. Не исключено, что вам придется изменить планы, отложить дела, чтобы заняться решением совершенно новых задач. Вы отлично справляетесь с трудностями и даже сохраняете хорошее настроение. Это нравится окружающим, многие предлагают помощь просто потому, что вы им симпатичны. Вторая половина дня хорошо подходит для того, чтобы завершить начатое раньше. Это окажется проще, чем вы думали. Останется время и для отдыха. Общение с близкими радует и вдохновляет.
Скорпион
Интересный день, который преподнесет немало сюрпризов. Вероятны необычные встречи. Некоторые Скорпионы смогут познакомиться с людьми, о которых прежде много слышали. Общение окажется очень приятным, не исключено начало дружеских отношений или сотрудничества, которое откроет перед вами новые горизонты. Вы многим помогаете, и часто это совсем не требует усилий. Близкие благодарны за поддержку и стараются радовать вас. Вечер отлично подходит для какого-то семейного мероприятия, встречи с родственниками.
Стрелец
В начале дня трудно будет избежать споров. Вы не всегда согласны с окружающими, они порой не готовы выслушать вас, серьезно отнестись к вашим аргументам. Серьезных конфликтов удается избежать, но неприятные моменты все же возможны. Вторая половина дня будет совсем другой: благоприятной и насыщенной. Это подходящее время для того, чтобы взяться за что-то новое. У вас все хорошо получается. Часто вы быстро разбираетесь в том, что другим кажется чрезвычайно сложным. Возможны подарки, приятные сюрпризы, в том числе романтические.
Козерог
Разговоры отнимают больше времени, чем вам хотелось бы. Многим представителям знака приходится обсуждать то, что их не слишком интересует; другие вынуждены вести долгие споры. Но это не мешает справляться с делами, вовремя получать нужный результат. Середина дня подходит для работы с документами, обращения в государственные организации. Вечер многим Козерогам приносит приятные известия и предложения, от которых не хочется отказываться. Возможно, вы поймете, что хотели бы изменить в своей жизни, и догадаетесь, как это лучше сделать.
Водолей
Вы серьезно подходите ко всему, за что беретесь. Это часто помогает добиться успеха там, где другим ситуация кажется почти безнадежной. День хорошо подходит для решения сложных вопросов. Вы быстро разбираетесь в том, о чем прежде знали совсем мало. Многие Водолеи учатся у других, перенимают опыт, который вскоре обязательно пригодится. Гармонично складываются личные отношения. Вы хорошо понимаете близких, заботитесь об их благополучии, стараетесь не ранить тех, кто вам дорог. Остаются в прошлом разногласия и споры, появляются новые планы, которые вы осуществите вместе с друзьями или родственниками.
Рыбы
Вы бодры, энергичны и способны на многое. Нет такой цели, которой вы сегодня не могли бы достичь, если захотите. И старые друзья, и новые знакомые охотно помогают вам; часто их и просить ни о чем не приходится. День отлично подходит для того, чтобы делиться идеями и планами, обсуждать их с окружающими. Такие разговоры могут натолкнуть вас на интересные мысли. Будет возможность урегулировать семейные разногласия, помирить родственников, которые в последнее время ссорились, спорили из-за пустяков. От обид и претензий не останется и следа.