АРХИВНЫЕ ФОТО ⟩ Легендарный клуб на площади Вабадузе вынужден закрыться

В среду, 31 августа, стало известно, что легендарное кафе Tuum на таллиннской площади Вабадузе и клуб KuKu, открытый в 1935 году, будут вынуждены закрыть свои двери в связи с капитальным ремонтом в здании Таллиннского Дома исскуства.

«Переговоры о помещении на замену уже завершены», – сказала Вирве Сирги, директор клуба KuKu, сообщив, что 30 сентября в помещении KuKu на площади Вабадузе состоится шумная вечеринка по случаю закрытия клуба.

«В какой именно форме клуб KuKu продолжит свою работу в здании после завершения ремонта, станет известно только через два года, но он обязательно будет работать», – заверила Элин Кард, президент Союза художников Эстонии.

Финальная вечеринка в помещении клуба KuKu на площади Вабадузе состоится 30 сентября. Директор Вирве Сирги рассказала редакции портала Elu24, что праздник будет особенно ярким и запоминающимся.

Куда переедет клуб KuKu на время реконструкции, пока не ясно. «Уже есть решение, но я не буду давать никакой информации, пока на площади Вабадузе не пройдет прощальная вечеринка», – шутит она.

Смотрите фотографии из архива клуба KuKu!

Журналист Юку-Калле Райд, который называет клуб Kuku своим вторым домом, вспоминает, как в 13 лет он впервые переступил его порог.