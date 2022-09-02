В связи с реконструкцией Таллиннского Дома исскуства, кафе Tuum и клуб KuKu, открытые в 1935 году, вынуждены закрыть свои двери.
АРХИВНЫЕ ФОТО ⟩ Легендарный клуб на площади Вабадузе вынужден закрыться
В среду, 31 августа, стало известно, что легендарное кафе Tuum на таллиннской площади Вабадузе и клуб KuKu, открытый в 1935 году, будут вынуждены закрыть свои двери в связи с капитальным ремонтом в здании Таллиннского Дома исскуства.
«Переговоры о помещении на замену уже завершены», – сказала Вирве Сирги, директор клуба KuKu, сообщив, что 30 сентября в помещении KuKu на площади Вабадузе состоится шумная вечеринка по случаю закрытия клуба.
«В какой именно форме клуб KuKu продолжит свою работу в здании после завершения ремонта, станет известно только через два года, но он обязательно будет работать», – заверила Элин Кард, президент Союза художников Эстонии.
Финальная вечеринка в помещении клуба KuKu на площади Вабадузе состоится 30 сентября. Директор Вирве Сирги рассказала редакции портала Elu24, что праздник будет особенно ярким и запоминающимся.
Куда переедет клуб KuKu на время реконструкции, пока не ясно. «Уже есть решение, но я не буду давать никакой информации, пока на площади Вабадузе не пройдет прощальная вечеринка», – шутит она.
Смотрите фотографии из архива клуба KuKu!
Журналист Юку-Калле Райд, который называет клуб Kuku своим вторым домом, вспоминает, как в 13 лет он впервые переступил его порог.
Весной 1988 года художник Александр Сууман пригласил его вступить в клуб KuKu. Он сказал: «Пойдем, я покажу тебе по-настоящему крутое место», – вспоминает Юку-Калле. И клуб действительно был удивительным. Попадая в него, человек будто оказывался совершенно в другом мире, где можно было отключиться от проблем и реальности.
Два года назад клуб отметил свое 85-летие. «И теперь он никуда не исчезнет», – обещает Юку-Калле. «Почти все мои 400 программ для «Юкураадио» были записаны именно там. Я уже не помню, когда в последний раз собирал материал в редакции», – говорит журналист со смехом. Для него клуб Kuku – второй дом. Однако переезд в новое помещение его завсегдатая ничуть не пугает.
«Я думаю, что все здание Дома искусств приобретет новый облик, и это определенно будет очень здорово, и для клуба тоже. Это делается для того, чтобы артисты клуба KuKu не провалились сквозь потолок кому-нибудь на голову», – пошутил он.
Юку-Калле не считает, что особая атмосфера легендарного клуба будет потеряна из-за переезда. «Флюиды создаются людьми, и я не верю, что при моей жизни они исчезнут. Давайте соберем вещи и разложим их на новом месте», – смеясь, говорит Юку-Калле. Хотя помещение для замены еще не объявлено, журналист подозревает, что клуб останется в Старом городе.
20 июня прошлого года, когда во дворе Таллиннского Дома исскуства состоялось подписание контракта на 86-й сезон клуба Kuku, присутствовал фотограф Elu24. Смотрите фотографии здесь: