Гороскоп на осень 2022 года для каждого знака Зодиака

В это время будет много ретроградных планет, но зато многие ночные светила будут находиться в удачном положении относительно звезд. Эксперты настоятельно советуют не терять мотивацию и продолжать двигаться вперед, что бы ни случилось. Этой осенью мы с большой вероятностью получим то, чего заслуживаем и то, чего очень сильно хотим. Искреннее и большое желание может разрушить все преграды на вашем пути.

Овен

Овнам этой осенью, возможно, придется часто встречаться с негативными людьми на работе и в бизнесе. Особенно часто это будет происходить в середине октября. Если вдруг какие-то временные отрезки будут насыщены неприятностями, не стоит впадать в депрессию. Вообще, Овнам рекомендуется как можно лучше высыпаться и заботиться о создании благоприятных условий для сна. В таком случае они смогут быть на порядок выносливее и счастливее, а также смогут укрепить здоровье.

Телец

У Тельцов ожидается много противоречивых периодов, в которое они могут ощущать упадок сил и энергии, потерю мотивации и желания развиваться. Недоброжелатели и конкуренты также будут умело расставлять сети, поэтому Тельцам этой осенью стоит научиться отделять врагов от друзей. В противном случае представители данного знака могут попасть в большие передряги. Большой успех может ожидать самостоятельных людей данного знака Зодиака.

Близнецы