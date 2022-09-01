ФОТО ⟩ В самом центре Таллинна школьников приветствует огромный букварь

С огромным букварем можно сфотографироваться в парке Таммсааре до следующего понедельника, и при желании выставить фотографию на странице управы Кесклинн в Фейсбуке.

«Возрастных ограничений фотографирующихся нет – ведь мы учимся всю жизнь», – сказала старейшина части города Кесклинн Моника Хауканымм. Она пожелала ученикам всех возрастов, их родителям и учителям замечательного учебного года!

Фото: Управа района Кесклинн

Вместе с тем, желающие имели возможность записать на установленную у букваря доску свой любимый предмет. Результатами опроса можно будет вскоре ознакомиться на странице управы в Фейсбуке.