ШКОЛЬНАЯ ПОРА ⟩ Известные люди Эстонии вспоминают школьные годы, а супруга Михаила Кылварта Анастасия отвела сестренку в первый класс

У журналистки Радио 4 Екатерины Вайсер сын Дамир пошел в первый класс.

«Ну что, затянули волынку потуже», - пишет Катя. Фото: Инстаграм

Супруга мэра Таллинна Михаила Кылварта Анастасия Коваленко опубликовала фото за школьной партой - она привела в первый класс французского лицея сестренку.

Политик Яна Тоом поделилась с подписчиками снимком из школьного детства: «В 1А нас было 41, в 10А - 33, и мы до сих пор родные люди. Чего и всем желаю!» - написала она.

Найдите на фотографии маленькую Яну! Фото: личный архив

Основательница портала Gloss.ee Тамара Тютина тоже решлиа вспомнить школьные годы чудесные.

«Это мы в 7 класс перешли в 2001 году. И чему так радуемся? Я крайняя слева. Таллиннская Юхкентали гимназия (23 школа)», - написала Тамара. Фото: личный архив

Политик Урмас Паэт опубликовал свое детское первосентябрьское фото, а также снимок дочери, которая пошла в школу. «Красивое начало учебного года. Эти снимки сделаны с разницей в 40 лет, но суть одна».

Дочка рэпера Яануса Сакса пошла в пятый класс.

Юри Ратас вспомнил свой первый школьный день в Facebook.

«Я помню, что очень волновался в тот день. Я проснулся рано утром и не мог дождаться, чтобы с гордостью надеть новую школьную форму и отправиться в Рахумяэскую школу (в то время 27-я), чтобы увидеть всех своих замечательных одноклассников. Это был 1985 год. Сегодня, спустя 37 лет, это прекрасные воспоминания, которые забыть невозможно. Успешного учебного года».

Чета Хельме отвела ребенка в первый класс.

У трех дочек радиоведущего Райно Мяркса начался новый учебный год.