1 сентября все социальные сети полны ностальгических снимков. Наши знаменитости тоже постят свои ретрофотографии, а супруга мэра Таллинна привела в первый класс сестренку и, конечно, поделилась столь значимым кадром в Фейсбуке!
ШКОЛЬНАЯ ПОРА ⟩ Известные люди Эстонии вспоминают школьные годы, а супруга Михаила Кылварта Анастасия отвела сестренку в первый класс
У журналистки Радио 4 Екатерины Вайсер сын Дамир пошел в первый класс.
Супруга мэра Таллинна Михаила Кылварта Анастасия Коваленко опубликовала фото за школьной партой - она привела в первый класс французского лицея сестренку.
Политик Яна Тоом поделилась с подписчиками снимком из школьного детства: «В 1А нас было 41, в 10А - 33, и мы до сих пор родные люди. Чего и всем желаю!» - написала она.
Основательница портала Gloss.ee Тамара Тютина тоже решлиа вспомнить школьные годы чудесные.
Политик Урмас Паэт опубликовал свое детское первосентябрьское фото, а также снимок дочери, которая пошла в школу. «Красивое начало учебного года. Эти снимки сделаны с разницей в 40 лет, но суть одна».
Дочка рэпера Яануса Сакса пошла в пятый класс.
Юри Ратас вспомнил свой первый школьный день в Facebook.
«Я помню, что очень волновался в тот день. Я проснулся рано утром и не мог дождаться, чтобы с гордостью надеть новую школьную форму и отправиться в Рахумяэскую школу (в то время 27-я), чтобы увидеть всех своих замечательных одноклассников. Это был 1985 год. Сегодня, спустя 37 лет, это прекрасные воспоминания, которые забыть невозможно. Успешного учебного года».
Чета Хельме отвела ребенка в первый класс.
У трех дочек радиоведущего Райно Мяркса начался новый учебный год.
«Вот трое милых школьников, которые только в начале своего пути и даже представить не могут, что в будущем они станут радиоведущими», — ретроснимки Андреса Пуусеппа, Пилле Минев и Юргена Пярнсалу появились на страничке радио Star FM в Инстаграме.