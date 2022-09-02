Гороскоп на 2 сентября: Близнецам – сплетни, Львам – деньги, Козерогам – важная встреча

Дева

Девам в этот день не стоит торопиться. Необдуманные поступки и решения могут обернуться серьезными неприятностями. Будьте внимательны к деталям, они помогут понять как действовать, чтобы решить рабочие задачи. Порадуют отношения с близкими людьми, вы легко находите общий язык и можете обсуждать наболевшие проблемы.

Весы

В пятницу Весам можно смело переходить от планирования к действиям. Пришло время воплощать в жизнь свои идеи. Вы сможете привлечь на свою сторону союзников и единомышленников, даже большие скептики оценят ваши идеи. Не исключены денежные поступления из неожиданных источников. Ближе к вечеру вас порадуют хорошие новости.

Скорпион

В пятницу в профессиональной сфере Скорпионам можно ожидать приятных перемен. Те, кто в поиске работы могут рассчитывать на выгодные предложения с лучшими условиями работы. Во второй половине дня неожиданные обстоятельства могут изменить ваши планы. Встречи с близкими друзьями могут вдохновить вас на идеи, которые захочется воплотить в жизнь. О себе может напомнить человек из прошлого, однако звезды советуют хорошенько подумать, прежде чем давать этим отношениям второй шанс.

Стрелец