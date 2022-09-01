УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ Пугачева лично проводила детей в школу и пообещала «набить морду одному человеку»

Самих детей на видео, которое удалось снять журналистам, видно не было. Представители СМИ поймали Пугачеву уже в машине. Примечательно, что Алла Борисовна была в настроении для беседы. Ведь последние полгода артистка практически не выходила на связь, добиться от нее хоть какой-то информации было просто невозможно.

«Спасибо! И всех поздравляю с новым учебным годом», – певица в первую очередь поблагодарила журналистов за букет, которые те ей преподнесли в честь праздника. А затем Алла Борисовна внезапно рассказала об учебном процессе Лизы и Гарри, которым теперь предстоит осваивать программу третьего класса.

«Я им не помогаю (с уроками – прим. ред.). Это надо приучать с детства», – призналась в числе прочего Примадонна.

Какие конкретно кружки в этом году привлекут внимание детей, Пугачева сказать не смогла. Она лишь отметила, что на данный момент Лиза и Гарри занимаются шахматами и музыкой. Но зная любознательность и активный характер сына и дочери певицы от Галкина, можно предположить, что в грядущем учебном году те обязательно найдут себе новые хобби.

Напомним, ранее ходили слухи, что Алла Борисовна подбирает для детей от Галкина новое учебное заведение в Риге. Помогала ей при этом якобы Лайма Вайкуле. Потом выяснилось, будто бы Галкин хочет устроить наследников в Израиле. В то же самое время друзья Примадонны не сомневались: как артистка пообещала, так и сделает. А Пугачева еще весной рассказывала, что осенью вернется вместе с сыном и дочерью в Россию из-за начала учебного года.