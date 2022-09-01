ФОТО ⟩ «Дочь и мужчину мечты!» Мать четырех сыновей Сильвия Ильвес загадала желание на свои 30 лет

Сильвия дополняет счастливые фотографии: «У моего старшего сына Стефана возникла идея поднять на сегодняшнем торжестве маму на руки, как это сделала мама на его прошлый день рождения в декабре, и вуаля – он настоящий мужчина! Он так и сделал, и еще около 39 раз, пока мама не осталась довольна фотографией!».