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ФОТО ⟩ «Дочь и мужчину мечты!» Мать четырех сыновей Сильвия Ильвес загадала желание на свои 30 лет

Elu24 Limon.ee
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«Дочь и мужчину мечты!» Мать четырех сыновей Сильвия Ильвес загадала желание на свои 30 лет
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Сильвия Ильвес.
Сильвия Ильвес. Фото: Erakogu

В среду, 31 августа, виолончелистка Сильвия Ильвес отпраздновала свой юбилей. «30 лет – как один миг!» пишет она в своем аккаунте в Instagram, делясь несколькими великолепными снимками. 

Сильвия дополняет счастливые фотографии: «У моего старшего сына Стефана возникла идея поднять на сегодняшнем торжестве маму на руки, как это сделала мама на его прошлый день рождения в декабре, и вуаля – он настоящий мужчина! Он так и сделал, и еще около 39 раз, пока мама не осталась довольна фотографией!».

Сильвия написала, что она безумно рада, что рядом семья, а поздравления от друзей и поклонников на нее так и сыпятся.

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