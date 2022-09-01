В среду, 31 августа, виолончелистка Сильвия Ильвес отпраздновала свой юбилей. «30 лет – как один миг!» пишет она в своем аккаунте в Instagram, делясь несколькими великолепными снимками.
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ФОТО ⟩ «Дочь и мужчину мечты!» Мать четырех сыновей Сильвия Ильвес загадала желание на свои 30 лет
«Дочь и мужчину мечты!» Мать четырех сыновей Сильвия Ильвес загадала желание на свои 30 лет
Сильвия дополняет счастливые фотографии: «У моего старшего сына Стефана возникла идея поднять на сегодняшнем торжестве маму на руки, как это сделала мама на его прошлый день рождения в декабре, и вуаля – он настоящий мужчина! Он так и сделал, и еще около 39 раз, пока мама не осталась довольна фотографией!».
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