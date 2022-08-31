В начале августа мы писали о том, что шведская поп-звезда Туве Лу посетила Эстонию, где снималась в новом видеоклипе. Теперь же музыкальное видео, снятое в бассейне в Пирита, наконец-то можно увидеть!
СЕКС И ПИРИТА ⟩ Горячие тела и необычные ракурсы! Поп-звезда Туве Лу сняла клип в Эстонии
В крутом видеоролике, помимо прочего, можно увидеть, как люди танцуют в бассейне в Пирита на фоне вспышек света. Сама же певица превращается в цветок и забирается в гигантский бокал для коктейлей в центре бассейна. Режиссером видео выступила Анна Химма, а в описании клипа много эстонских имен.
8 августа портал Elu24 писал о том, что Туве Лe, у которой 2,2 миллиона подписчиков в Instagram, разместила на своем аккаунте видео, снятое в Пирита.
«Я в Эстонии с другом», – написала певица. Больше никаких постов, находясь в Таллинне, певица не делала. Однако ее визажист Ник Леннон выдал местонахождение звезды и съемочной группы, разместив в своей истории в Instagram фотографии, на которых он пьет коктейли и ест сладости воскресным вечером в Пирита. Похоже, что звездная команда уехала рано утром в понедельник, когда Ник опубликовал в Instagram ролик с подписью «Пока, Эстония!»
Вскоре после этого в Instagram Туве Лу появилось другое видео, которое изначально разместила на своем аккаунте художница Анна-Лиза Химма, дочь бывшего менеджера Томми Кэша и певицы Нэнси Химма. «Не терпится поделиться тем, что мы сделали», – подписала кадры певица.
Вам тоже не терпится? Тогда скорее смотрите новое видео Туве Лу, снятое в Эстонии!
Туве Лу – шведская певица и автор песен, начавшая свою сольную карьеру в 2012 году. В марте 2014 года она представила свой первый мини-альбомом «Truth Serum», а главный успех ей принес сингл в поддержку этого релиза – песня «Habits (Stay High)».