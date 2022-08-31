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«Мы знаем, где ты живешь, мент!»: угонщик автомобилей снова заключен в тюрьму за предполагаемые угрозы и ограбления

Анналийза Кёсс Limon.ee
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«Мы знаем, где ты живешь, мент!»: угонщик автомобилей снова заключен в тюрьму за предполагаемые угрозы и ограбления
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Фото: Tairo Lutter

Эркки Пярн, обвинявшийся в поджоге семи автомобилей, совершенном в июле 2017 года в Ыйсмяэ, и в итоге приговоренный к трем с половиной годам лишения свободы, вновь предстал перед судом. На этот раз он обвиняется как в преследованиях, так и угрозах в адрес сотрудников полиции. 

Эркки Пярн (34 года), в 2018 году приговоренный к трем с половиной годам условно, был вновь арестован 26 января этого года. Прокуратура обвиняет Пярна в различных преступлениях, совершенных в Таллинне и Харьюмаа, включая систематические кражи, неоднократное вождение без прав и частное наружное наблюдение без законного основания.

Прокурор Северного округа Энели Лауритс на заседании Харьюского уездного суда 30 августа сообщила, что основная часть обвинения касается систематических краж, совершенных в Таллинне и Харьюмаа в период с 28 февраля 2021 года по 25 января 2022 года.

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