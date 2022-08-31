Каким будет сентябрь для каждого из знаков Зодиака: прогноз Тамары Глобы

ТЕЛЕЦ

В сентябре интересы Тельцов будут вращаться вокруг вопросов любви, заработков, а также трудовой деятельности. В первой половине месяца этим представителям земной стихии важно научиться чему-то новому, связанному с профессией. Кроме того, можно попытаться раскрутить вопросы, связанные с общественной деятельностью. Сентябрь, особенно его конец, — отличное время для зачатия ребёнка. Некоторые планы Тельцов, касающиеся дел и перспектив, сорвутся.

Любовь захватит всё ваше время и внимание. Любовь, творчество, отношения с людьми, которые вас любят, а также дела детей и отношения с любимыми. Ждите подарков, ждите внимания и прибыли. Практически весь месяц вы стараетесь заработать необходимые вам деньги. Это дела, которые касаются вкладов, строительства или недвижимости

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы в сентябре разовьют бурную деятельность, это будет период активных действий, которые касаются и работы, и личной жизни, и отношений с людьми. Начиная со второй недели месяца эти представители стихии Воздуха много внимания будут уделять делам по дому. В сентябре Близнецам следует быть особенно внимательными на дорогах.

Это время, когда будет большое внимание уделено вашим детям и любимым, время возможного успеха. В этом вам будут помогать друзья, не только любимые люди

РАК