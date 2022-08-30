«Они буквально убили меня»: Бритни Спирс откровенно рассказала о жизни под опекой

Певица рассказала, что ее стыдили за тело, а отец каждый день говорил, что она толстая и заставлял ходить в спортзал. В целом, согласно словам Бритни, Джеймс Спирс часто унижал ее.

«Мне каждый день говорили, что я толстая, что мне нужно ходить в спортзал… Я не помню, чтобы я когда-то еще чувствовала себя такой деморализованной, как тогда… Они заставляли меня чувствовать себя никем. Я соглашалась со всем, потому что мне было страшно», – приводит издание слова певицы.

Согласно словам Бритни Спирс, семья буквально эксплуатировала ее: певицу заставляли работать семь дней в неделю: «Все, что я помню, это то, что я должна была делать то, что мне сказали».

Знаменитость призналась, что даже думала сбежать со своим тайным бойфрендом. У возлюбленных был план, согласно которому Спирс должна была покинуть США. Однако он так и не был воплощен в жизнь.