Певица Бритни Спирс опубликовала 22-минутную аудиозапись, где рассказала о своей жизни во время опеки отца. Звезда обвинила свою семью в желании «контролировать ее жизнь» и призналась, что долгие годы ее эксплуатировали. Очень быстро запись была удалена, но издания The Guardian и The Cut привели выдержки из откровений Бритни Спирс, пишет RUS TVNET.
«Они буквально убили меня»: Бритни Спирс откровенно рассказала о жизни под опекой
Певица рассказала, что ее стыдили за тело, а отец каждый день говорил, что она толстая и заставлял ходить в спортзал. В целом, согласно словам Бритни, Джеймс Спирс часто унижал ее.
«Мне каждый день говорили, что я толстая, что мне нужно ходить в спортзал… Я не помню, чтобы я когда-то еще чувствовала себя такой деморализованной, как тогда… Они заставляли меня чувствовать себя никем. Я соглашалась со всем, потому что мне было страшно», – приводит издание слова певицы.
Согласно словам Бритни Спирс, семья буквально эксплуатировала ее: певицу заставляли работать семь дней в неделю: «Все, что я помню, это то, что я должна была делать то, что мне сказали».
Знаменитость призналась, что даже думала сбежать со своим тайным бойфрендом. У возлюбленных был план, согласно которому Спирс должна была покинуть США. Однако он так и не был воплощен в жизнь.
Певица также отметила, что не понимала, почему ее мама и сестра, наблюдая за всем этим, не помогли ей: «Меня сбивало с толку, что люди на улице сражаются за меня, но мои сестра и мать ничего не делают. Мне казалось, что им даже нравилось думать, что со мной что-то не так. Иначе почему они не стояли у меня на пороге и не говорили: "Девочка, давай садись в машину, поехали отсюда?"»
Бритни Спирс также рассказала о том, как отец заставлял ее гастролировать, и когда она пыталась дать отпор, он угрожал еще большими ограничениями свободы. Она добавила: «Пока все это происходило, моя мама наблюдала за этим. Мой брат и сестра, мои друзья – все они соглашались с этим. (...) Они буквально убили меня. Они бросили меня. Я чувствовала, что моя семья бросила меня».
Напомним, певица находилась под опекой 13 лет, с 2008 года, после серии публичных срывов. В начале лета 2021 года она впервые выступила в суде и обвинила отца в жестоком обращении: по словам звезды, ее заставляли выступать против воли, принимать психотропные и противозачаточные препараты и не давали доступа к социальным сетям.