Какое имя носит женщина, отличающаяся самым желчным и злым характером? И как много у вас знакомых, которые втайне вам завидуют? Иногда имя наделяет нас не только положительными чертами характера, но и отрицательными, пишет Life.
Пять имен, которые носят самые завистливые и злобные женщины
Как же зовут женщин, которые постоянно завидуют всем вокруг?
ВАЛЕРИЯ
«Сильная» – в переводе с латинского языка – Валерия частенько на самом деле посматривает на людей вокруг и сравнивает их жизнь со своей. Конечно же, видит только то, что у других трава зеленее. Женщина, которую зовут Валерия, часто завидует чужим достижениям, успехам на работе и в личной жизни. Ей невдомёк, что поражения и неудачи есть у всех. Обладательница этого имени упорно смотрит только на те частички жизни окружающих, которые не получаются у неё самой, из-за чего Лера злится и выговаривает мужу или домочадцам, как нечестно построен этот мир.
ОЛЬГА
Тайна имени Ольга – «святая», «мудрая» и даже «роковая». Женщина, которую так назвали, часто добивается успеха в тех сферах, где ей приходится передавать знания и обучать. Из девушки с этим именем зачастую получается замечательный преподаватель, наставник, духовный лидер или тренер. Вот только работа с людьми невольно сталкивает Ольгу и с пониманием, что у кого-то жизнь может быть лучше, доход больше, а муж — более ласковым и любящим. Обладательницу этого имени такое неравенство заставляет злиться и завидовать, ведь в её картине мира все должны получать по заслугам и затраченным усилиям. Но разве Оля не лезет из кожи вон, чтобы стать счастливой?
ЛОЛИТА
Женственная и ранимая, но такая хитрая и амбициозная. Как переводится это испанское имя? Лолита означает «скорбящая», и не просто так. Девушка, которую так назвали, часто пытается реализовать себя в творческой сфере, из-за чего приходится нередко сравнивать себя с другими. Да, это помогает найти и исправить ошибки, избавиться от недостатков, но также и приобрести ненужную озлобленность по отношению к потенциальным конкурентам. «Печальной» Лолите трудно даётся работа над собой: как бы женщина с этим именем ни пыталась контролировать мысли, они может неосознанно часами «вариться» в собственном гневе из-за обиды на мир и банальной зависти.
АВРОРА
Прямолинейной и целеустремлённой девушке тоже не чужды злость на людей вокруг, зависть к их успехам. Что означает Аврора? «Заря» или «утренний рассвет». Это женское имя наполнено энергетикой огня и солнца, что помогает его обладательнице быть твёрдой в убеждениях, упрямой и справедливой. И именно из-за последней черты характера Авроре так сложно игнорировать внутреннюю досаду, огорчение и зависть, когда она сталкивается с бесчестием. Для носительницы этого имени важно, чтобы люди вокруг жили по её ориентирам и принципам, поэтому Аврора часто встречается с внутренним конфликтом из-за творящейся вокруг несправедливости.
РЕНАТА
От этого женского имени так и веет утончённостью, романтичностью и мягкостью. Но помните, что внешность бывает обманчивой, даже если девушка выглядит доброжелательно и мило. В мыслях у Ренаты обычно тёмные козни соперникам, месть обидчикам и зависть всем вокруг. Носительница этого имени старается получать желаемое посредством чужих рук и очень злится, когда её планы срываются. Внешне привлекательная и миловидная, внутри Рената нередко оказывается холодной, ожесточенной и завистливой особой. Жить с ней – значит постоянно слушать о том, какая она несчастная, а все вокруг – эгоистичные изверги.