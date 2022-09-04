Пять имен, которые носят самые завистливые и злобные женщины

Как же зовут женщин, которые постоянно завидуют всем вокруг?

ВАЛЕРИЯ

«Сильная» – в переводе с латинского языка – Валерия частенько на самом деле посматривает на людей вокруг и сравнивает их жизнь со своей. Конечно же, видит только то, что у других трава зеленее. Женщина, которую зовут Валерия, часто завидует чужим достижениям, успехам на работе и в личной жизни. Ей невдомёк, что поражения и неудачи есть у всех. Обладательница этого имени упорно смотрит только на те частички жизни окружающих, которые не получаются у неё самой, из-за чего Лера злится и выговаривает мужу или домочадцам, как нечестно построен этот мир.

ОЛЬГА

Тайна имени Ольга – «святая», «мудрая» и даже «роковая». Женщина, которую так назвали, часто добивается успеха в тех сферах, где ей приходится передавать знания и обучать. Из девушки с этим именем зачастую получается замечательный преподаватель, наставник, духовный лидер или тренер. Вот только работа с людьми невольно сталкивает Ольгу и с пониманием, что у кого-то жизнь может быть лучше, доход больше, а муж — более ласковым и любящим. Обладательницу этого имени такое неравенство заставляет злиться и завидовать, ведь в её картине мира все должны получать по заслугам и затраченным усилиям. Но разве Оля не лезет из кожи вон, чтобы стать счастливой?

ЛОЛИТА