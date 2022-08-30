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Живущий в Эстонии финн о скандале с Санной Марин: почему она не сказала своему охраннику, что кто-то снимал и надо удалить запись?

Limon.ee
Живущий в Эстонии финн о скандале с Санной Марин: почему она не сказала своему охраннику, что кто-то снимал и надо удалить запись?
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Премьер-минист Финляндии Санна Марин.
Премьер-минист Финляндии Санна Марин. Фото: DARKO BANDIC/AP/Scanpix

В программе Ringvaade suvel принял участие финн Сами Сеппянен, который рассказал, среди прочего, что на его родине в Финляндии люди рассуждают о том, не известнее ли теперь Санна Марин, чем гонщик Формулы-1 Кими Райкконен, пишет Elu24.

Покинувший пост главы Elisa Eesti в конце прошлого года Сами Сеппянен сказал в передаче, что люди разные и в его родной стране реагируют по-разному. «Конечно, для многих консервативно настроенных людей, может быть, людей постарше, я думаю, что это полная катастрофа. С другой стороны, это может быть то, что, я думаю, побуждает молодых людей выбирать».

Сеппянен добавляет, что не удивился бы, если бы это был сознательный шаг премьер-министра, направленный на привлечение внимания молодежи.

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