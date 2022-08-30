Живущий в Эстонии финн о скандале с Санной Марин: почему она не сказала своему охраннику, что кто-то снимал и надо удалить запись?

Покинувший пост главы Elisa Eesti в конце прошлого года Сами Сеппянен сказал в передаче, что люди разные и в его родной стране реагируют по-разному. «Конечно, для многих консервативно настроенных людей, может быть, людей постарше, я думаю, что это полная катастрофа. С другой стороны, это может быть то, что, я думаю, побуждает молодых людей выбирать».