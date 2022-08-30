Гороскоп на 30 августа: Девам – разрыв, Скорпионам – разочарование, Рыбам – деньги

Овен

В этот день Овнам нужно меньше обращать внимания на всякие пустяки. Эти мелочи могут заставить вас нервничать и волноваться, сбивая с намеченного пути. Сохраняйте спокойствие и рассудительность. Критика окружающих может выбивать из колеи, однако не стоит поддаваться на провокации. Отношения с близкими могут складываться напряженно, пишет glavred.info.

Телец

Занятия, которые требуют аккуратности и внимания к деталям сегодня даются Тельцам легче. Вы сможете сосредоточиться на важных вещах, не распыляя время на бессмысленные пустяки. Благоприятный день для долгосрочного планирования, это поможет увидеть пути достижения намеченной цели. Смена обстановки принесет вам массу новых впечатлений, поездки будут удачными.

Близнецы

Внимательность и осторожность сегодня помогут Близнецам не наделать ошибок, исправление которых займет много сил и времени. Не стоит принимать важные решения второпях, нужно взвесить все за и против. Благоприятный день для решения финансовых вопросов. И планирования расходов. С покупками лучше повременить.

Рак

В этот день Раки могут получить известие, которое кардинально изменит их жизнь. Не исключено, что вам придется принимать важные решения, касающиеся дальнейшего будущего. Не стоит позволять негативным мыслям и чувствам брать над собой верх. Нужно взять себя в руки и реально оценить обстановку. Не спешите с выводами.

Лев