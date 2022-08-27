Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 29 августа по 4 сентября
ДЕВА 23.08 — 22.09
Благоприятные дни: 31 августа, 1, 2 сентября
Неблагоприятные дни: 3, 4 сентября
Любовь. Для представителей знака Дева ближайшая неделя — время побед (в том числе и в любви), взятия крепостей и достижения желаемого. Будьте напористы и уверенны в своих силах — только так вы сможете подчинить себе ситуацию. Ваше самолюбие должно быть удовлетворено, но и вы должны одаривать любовью и вниманием окружающих. В целом вам должно повезти в любви и в других партнерских отношениях. Самое главное — не заиграться.
Работа. Нельзя расслабляться. Сейчас тот самый момент, когда «один день весь год кормит».
Здоровье. Чрезмерная интенсивность рабочего графика может оказаться причиной стресса и нервного срыва.
Ваша маленькая Дева. Ваш ребенок привлечет к себе повышенное внимание эрудированностью и не детским ходом мыслей.
ВЕСЫ 23.09 — 22.10
Благоприятные дни: 3, 4 сентября
Неблагоприятные дни: 29, 30 августа
Любовь. Рожденным под знаком Весы не стоит строить радужных планов на текущую неделю. В ближайшее время возможны недомолвки и взаимное непонимание в отношениях с близкими. Вам не стоит сейчас устраивать «разборки» и выносить сор из избы. Постарайтесь уединиться и воздержаться от обвинений. То ли вы станете от них что-то скрывать, то ли они от вас. Вероятнее всего, интуиция вас не подведет, и правдой окажется то, что вам казалось, а не то, на что указывали факты.
Работа. Дабы не допустить серьезных ошибок, сейчас не стоит затевать важных проектов и новых дел.
Здоровье. Проблемы здоровья в настоящий момент могут оказаться надуманными и сильно преувеличенными.
Ваши маленькие Весы. Не раньте психику вашего ребенка, сейчас она очень уязвима. Не повышайте на него голос.
СКОРПИОН 23.10 — 21.11
Благоприятные дни: 29 сентября
Неблагоприятные дни: 31 августа, 1, 2 сентября
Любовь. Рожденным под знаком Скорпион на время стоит забыть о предрассудках и позволить себе то, чего раньше не позволяли. Не бойтесь перемен. Самое время что-либо поменять в своей личной жизни (только — не ориентацию). Сейчас, чтобы не пресытиться тем, что у вас есть, вам стоит задуматься о качественном переосмыслении партнерских отношений. Даже в семейных отношениях интимного характера могут быть уместны какие-то новшества. Не отказывайте себе в удовольствии открывать новые горизонты и грани отношений.
Работа. Старайтесь быть на шаг впереди своих конкурентов, следите за всеми новинками и изучайте рынок.
Здоровье. В настоящее время весьма уязвимы глаза и вся нервная система в целом.
Ваш маленький Скорпион. Ждите сюрпризов. Ребенок может раскрыться совсем с неожиданной стороны.
СТРЕЛЕЦ 22.11 — 21.12
Благоприятные дни: 29, 30 августа
Неблагоприятные дни: 3, 4 сентября
Любовь. Стрельцы в ближайшее время будут очень напряжены. Проблемы здоровья могут стать причиной раздражительности и повышенной утомляемости, что резко отрицательно скажется на отношениях с противоположным полом. В отношениях с партнерами и любимыми вам может недоставать легкости и взаимной заинтересованности. На этой неделе утомившие вас семейные отношения могут перейти в жесткую фазу взаимных упреков и обвинений. Постарайтесь прислушаться к мнению партнера.
Работа. Сосредоточьтесь на достижении конкретного результата. Это время успеха и карьерного роста (читайте также: Тест: ответьте на 10 вопросов и узнайте, подходит вам ваша работа или пора увольняться).
Здоровье. Если у вас есть проблемы с позвоночником, на этой неделе они могут о себе напомнить.
Ваш маленький Стрелец. В данный момент очень важен воспитательный фактор и ваш личный положительный пример.
КОЗЕРОГ 22.12 — 19.01
Благоприятные дни: 31 августа, 1, 2 сентября
Неблагоприятные дни: 29, 30 августа
Любовь. Самое время вплотную заняться вопросами личной жизни. Данный период подарит вам несколько хороших возможностей для знакомства, особенно, если вы отправитесь в путешествие. Не исключено знакомство, которое может перерасти в нечто большее, чем летний роман. Знание иностранного языка в настоящий момент может очень помочь вам в решении вопросов личного характера, реального и виртуального общения в социальных сетях. Прекрасный период для проведения свадеб, торжеств и других важных мероприятий.
Работа. Исключительное время для роста вашего авторитета, заключения серьезных контрактов.
Здоровье. Обратите внимание на функционирование желчного пузыря и печени. Не злоупотребляйте алкоголем.
Ваш маленький Козерог. Расширяйте кругозор вашего ребенка. Дайте ему возможность получить представление о мире.
ВОДОЛЕЙ 20.01 — 18.02
Благоприятные дни: 29, 30 августа
Неблагоприятные дни: 31 августа, 1, 2 сентября
Любовь. Водолеям стоит быть предельно внимательными в отношениях с противоположным полом. Этот период будет отмечен конфликтами, взаимными обвинениями и поиском виноватых. Ко всему прочему, может возникнуть проблема незапланированной беременности. Для устойчивых отношений период коварный, а вот для флирта и поиска нового партнера — время весьма многообещающее (даже слишком). Нормально себя смогут чувствовать лишь те, кто любит острые ощущения.
Работа. В бизнесе вам будет трудно добиться результатов в настоящее время. Возможно, вам придется рисковать.
Здоровье. Обострившиеся болезни мочеполовой сферы могут доставить вам много неприятностей на этой неделе.
Ваш маленький Водолей. Если ваш ребенок уже стал подростком, высокий гормональный фон может лишить его сна.
РЫБЫ 19.02 — 20.03
Благоприятные дни: 31 августа, 1, 2 сентября
Неблагоприятные дни: 3, 4 сентября
Любовь. Рыбам в настоящий момент лучше уйти в тень и постараться разобраться в причинах происходящего. Подчиненная поведенческая модель сейчас более предпочтительна, чем доминантная. Не принимайте все это близко к сердцу и не усугубляйте положения. Если партнер будет пытаться оказывать на вас психологическое давление — займите глухую оборону, но не отвечайте ему тем же, иначе серьезного конфликта не избежать. Возможно, вам стоит уехать и отдохнуть друг от друга.
Работа. Не подписывайте в настоящий момент договоров и не берите кредитов — их условия окажутся кабальными.
Здоровье. По-прежнему сохраняется опасность возникновения либо обострения уже имеющейся болезни почек.
Ваши маленькие Рыбы. Ваш ребенок сейчас будет очень раним и обидчив. Критиковать его сейчас — только делать хуже.
ОВЕН 21.03 — 19.04
Благоприятные дни: 3, 4 сентября
Неблагоприятные дни: 29, 30 августа
Любовь. Отношения могут утомить вас и превратиться в рутину. Домашние проблемы и перегрузка на работе отвлекут вас от любви, и любые романтические чувства сейчас отойдут на второй план. Помимо этого, могут возникнуть проблемы со здоровьем, что также не способствует активности на любовном фронте.
Это далеко не лучшее время для знакомств, особенно на почве неудач в прежних отношениях. Сосредоточьтесь на образе человека, с которым вас свела судьба и не мечтайте о призрачном принце.
Работа. Сейчас вам придется не столько зарабатывать, сколько отрабатывать долги и исправлять ошибки.
Здоровье. Не питайтесь в чебуречных или шашлычных, не покупайте еду на улице, если не хотите проблем.
Ваш маленький Овен. Обратите пристальное внимание на физическое развитие вашего ребенка, ему необходим спорт.
ТЕЛЕЦ 20.04 — 20.05
Благоприятные дни: 29 августа
Неблагоприятные дни: 31 августа, 1, 2 сентября
Любовь. Тельцы в настоящий момент, можно сказать, находятся на пике своей формы, особенно те из них, кто следит за собой и занимается спортом. Все, что вам сейчас необходимо — это море и солнечный пляж. Любовь не обойдет вас стороной и все произойдет само собой. Это лучшее в году время для далекой поездки, а также для укрепления партнерских (в том числе — супружеских) отношений. Если вы способны к творчеству — пускайте в ход все свои таланты — это очень поможет вам в общении с противоположным полом.
Работа. Используйте шанс для увеличения своего капитала и влияния, фортуна на вашей стороне.
Здоровье. Помните о профилактике, болезнь легче предотвратить, чем вылечить.
Ваш маленький Телец. Развитие творческих способностей вашего ребенка — задача №1 в настоящее время.
БЛИЗНЕЦЫ 21.05 — 21.06
Благоприятные дни: 29, 30 августа
Неблагоприятные дни: 3, 4 сентября
Любовь. Настал момент для осуществления ваших давних планов. В личной жизни начнется белая полоса. Настоящий момент благоприятствует вашему творческому раскрытию. Также это время исключительно подходит для активного отдыха с вашей второй половиной. Если вам придется решать вопросы материального характера, важно, чтобы вы не забыли о своих близких и любимых. Даже небольшие подарки, цветы и другие знаки внимания способны окрасить ваши отношения нежными тонами романтики.
Работа. Период хорош для строительства, приобретения недвижимости, участия в долгосрочных проектах.
Здоровье. Вас могут беспокоить боли в области желудка и диафрагмы. Не относитесь легкомысленно к симптомам.
Ваши маленькие Близнецы. Привлеките к воспитательному процессу бабушек и дедушек. Они могут многое дать вашему ребенку.
РАК 22.06 — 22.07
Благоприятные дни: 31 августа, 1, 2 сентября
Неблагоприятные дни: 29, 30 августа
Любовь. В целом период благоприятствует общению с противоположным полом. Если вы мечтаете о новой встрече и новых отношениях — пришло то самое время. Знакомьтесь, общайтесь, встречайтесь. На этой неделе вам обязательно «подадут руку» — для отношений, помощи или какого-то сотрудничества. В одиночестве вы точно не останетесь, если только сами не замкнетесь в собственных «рачьих» переживаниях. Прекрасное время для партнерских отношений и заключения договоренностей (в том числе и супружеского характера)
Работа. Вам просто нельзя сидеть на месте, если вы хотите преуспеть в бизнесе. Это время командировок.
Здоровье. Не злоупотребляйте кондиционерами и избегайте сквозняков — велика вероятность простуды.
Ваш маленький Рак. Сейчас вашему ребенку нужно читать, и чем больше — тем лучше. Он многое способен понять.
ЛЕВ 23.07 — 22.08
Благоприятные дни: 3, 4 сентября
Неблагоприятные дни: 31 августа, 1, 2 сентября
Любовь. Финансовая ситуация наложит отпечаток на отношения с противоположным полом. Скорее придется потратить то, что было отложено на какие-то непредвиденные обстоятельства, которые даже не связаны с вами лично. Сейчас Без материальных вложений вам будет трудно поддерживать пламя страсти на прежнем уровне. Всем необходимы не столько восхищение, сколько забота, ласка и душевное участие. Цените людей, которые готовы дать вам все это.
Работа. Прекрасный момент для решения всех вопросов материального характера и крупных приобретений.
Здоровье. Не забывайте о диете и ограничьте себя в еде, особенно, если вы склонны набирать вес.
Ваш маленький Лев. Правильное сбалансированное питание вашего ребенка должно волновать вас сейчас более всего.