Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 29 августа по 4 сентября

Это далеко не лучшее время для знакомств, особенно на почве неудач в прежних отношениях. Сосредоточьтесь на образе человека, с которым вас свела судьба и не мечтайте о призрачном принце.

Любовь. Тельцы в настоящий момент, можно сказать, находятся на пике своей формы, особенно те из них, кто следит за собой и занимается спортом. Все, что вам сейчас необходимо — это море и солнечный пляж. Любовь не обойдет вас стороной и все произойдет само собой. Это лучшее в году время для далекой поездки, а также для укрепления партнерских (в том числе — супружеских) отношений. Если вы способны к творчеству — пускайте в ход все свои таланты — это очень поможет вам в общении с противоположным полом.