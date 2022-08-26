«Остановите Путина!» ⟩ В Таллинне выступит уникальная группа, у которой нет аналогов в мире

«Война в Украине болезненно напоминает нам о том, насколько важна культура в самобытности нации», – сказал Тармо Ноормаа, руководитель Эстонского центра музыкального наследия, организующего концерт. Он добавил, что недавние концерты «ДахаБрахи» завершились тем, что весь зал исполнял гимн Украины: «Удивительно, как группа объединяет людей, независимо от их национальности или местонахождения».

Музыканты «ДахаБраха» уже много лет называют себя «послами свободной Украины». Их выступления проходят под лозунгами «Остановите Путина!» и «Нет войне!».

По словам Марко Халаневича, единственного мужчины в коллективе, сегодняшняя война – это огромная боль и трагедия, и музыканты переживают ее каждый день: «Многие люди в Украине и во всем мире говорят нам, что для нас сцена – лучший способ быть полезным своей родине. Ведь мы знакомим людей всего мира с украинской культурой, музыкой и с нашей историей».

В центре звукового ландшафта этого киевского квартета находятся звук и душа. Источником его вдохновения служит этническое разнообразие Украины. «ДахаБраха» на старом украинском означает «дать/взять». Музыка, которую исполняет коллектив, одновременно новаторская и в то же время подлинно народная.

На творчество «ДахаБраха» оказала влияние музыка разных народов, но его корни прочно уходят в украинскую культуру. Музыка квартета сочетает в себе украинский фольклор и театр, она интимна и в то же время полна бунтарского духа, передает идею культурного и художественного освобождения.