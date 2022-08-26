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Галкин похвастался аншлагом на концерте в Лондоне

Limon.ee
Галкин похвастался аншлагом на концерте в Лондоне
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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Erakogu

Концерт Максима Галкина в Лондоне не обошёлся без очередного казуса. В финале, когда артисту рукоплескал зал, а он принимал цветы от поклонников и снимал на телефон зрителей, в зале раздался пронзительный женский вопль. Видимо, одна зрительница горевала, что концерт заканчивается.

Этот момент поймала камера телефона, заодно засняв округлившиеся от ужаса глаза юмориста. На следующих кадрах уже присутствует благостная картина: артист продолжает принимать цветы и кланяется зрителям.

Спасибо за столько цветов, эмоций и аплодисментов! До следующей встречи! — подписал Галкин опубликованный в своём блоге ролик.

Помещение оказалось практически забито людьми, свободных мест почти не осталось. Зрители вставали с кресел и аплодировали кумиру, многие поспешно несли на сцену большие букеты цветов, пишет actualnews.org.
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