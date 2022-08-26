Концерт Максима Галкина в Лондоне не обошёлся без очередного казуса. В финале, когда артисту рукоплескал зал, а он принимал цветы от поклонников и снимал на телефон зрителей, в зале раздался пронзительный женский вопль. Видимо, одна зрительница горевала, что концерт заканчивается.
Галкин похвастался аншлагом на концерте в Лондоне
Галкин похвастался аншлагом на концерте в Лондоне
Этот момент поймала камера телефона, заодно засняв округлившиеся от ужаса глаза юмориста. На следующих кадрах уже присутствует благостная картина: артист продолжает принимать цветы и кланяется зрителям.
Спасибо за столько цветов, эмоций и аплодисментов! До следующей встречи! — подписал Галкин опубликованный в своём блоге ролик.
Помещение оказалось практически забито людьми, свободных мест почти не осталось. Зрители вставали с кресел и аплодировали кумиру, многие поспешно несли на сцену большие букеты цветов, пишет actualnews.org.
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