Галкин похвастался аншлагом на концерте в Лондоне

Концерт Максима Галкина в Лондоне не обошёлся без очередного казуса. В финале, когда артисту рукоплескал зал, а он принимал цветы от поклонников и снимал на телефон зрителей, в зале раздался пронзительный женский вопль. Видимо, одна зрительница горевала, что концерт заканчивается.