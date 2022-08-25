ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Elagu Eesti! Слава Украине!»: праздничное шествие украинцев в Таллинне завершилось песней «Червона калина»

Украина и Эстония восстановили свою независимость в 1991 году в одинаковых исторических условиях. И с тех пор они во всём рядом друг с другом. Во время крайне сложной для Украины полномасштабной войны с Россией, Эстония оказывает беспрецедентную и всестороннюю поддержку Украине. Мы обращаемся к украинской общине в Эстонии, чтобы выразить благодарность этой стране за ее гостеприимство, поддержку, большое сердце и принять участие в шествии «Elagu Eesti! Слава Україні!»