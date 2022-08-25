Вчера, 24 августа, в честь Дня независимости Украины в Таллинне во дворе Украинского культурного центра началось шествие «Elagu Eesti! Слава Україні!», которое прошло через весь Старый город и завершилось на площади Вабадузе.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Elagu Eesti! Слава Украине!»: праздничное шествие украинцев в Таллинне завершилось песней «Червона калина»
«Elagu Eesti! Слава Украине!»: праздничное шествие украинцев в Таллинне завершилось песней «Червона калина»
Украина и Эстония восстановили свою независимость в 1991 году в одинаковых исторических условиях. И с тех пор они во всём рядом друг с другом. Во время крайне сложной для Украины полномасштабной войны с Россией, Эстония оказывает беспрецедентную и всестороннюю поддержку Украине. Мы обращаемся к украинской общине в Эстонии, чтобы выразить благодарность этой стране за ее гостеприимство, поддержку, большое сердце и принять участие в шествии «Elagu Eesti! Слава Україні!»
– сказано на странице мероприятия.
По словам организатора, в шествии приняли участие около 500 человек. Люди исполняли всем известные украинские песни, в числе которых, например, «Червона калина».
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