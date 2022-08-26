ИНТЕРВЬЮ ⟩ Лиза Джеррард о новом альбоме, варварстве, любви и границах возможного

И мы на самом деле сделали эти клипы с уважением к нашим слушателям, которые ценят наш альбом с музыкой для фильма Samsara. Продюсер Baraka и Samsara Марк Мэджидсон, посмотрев эти новые клипы, сказал, что они прекрасны. Спасибо ему за это благословление.





- Вы с Марчелло живете в разных концах планеты. Как вы работаете вдвоем?

- В случае с Exaudia сначала Марчелло отправил мне свою музыку. У него сразу было четкое видение всей, и музыкальной, и художественной концепции альбома. Он сам сделал обложку. Сам собрал и отредактировал множество видеоклипов от тех, кого он пригласил поучаствовать в этой работе (в описании каждого клипа перечислены имена авторов видеофрагментов из которых были собраны видеоролики – прим.ред.).

Что же касается моего вклада, то Марчелло заранее чувствует, что я могу сделать для его сочинений голосом. Он ценит это и, если требуется, он может буквально заново переписать свою часть, чтобы поддержать и мое видение нашей музыки.

Лиза Джеррард (Dead Can Dance) видит красоту тех, кто способен красоту слышать. Фото: Vaughan Stedman

Меня очень долго называли «певицей», поэтому многие до сих пор не понимают, что мой вокал - это музыка. Марчелло это понимает, поэтому нам действительно хорошо вместе работать.