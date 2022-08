ИНТЕРВЬЮ ⟩ Лиза Джеррард о новом альбоме, варварстве, любви и границах возможного

- Над тем, что в конечном итоге стало альбомом «Exaudia», мы стали работать еще в 2018 году. Тогда Марчелло предложил переосмыслить нашу композицию из альбома 2010 года, который называется «Departum». Он хотел сделать более мрачную версию трека «Diary For The Fallen» («Дневник павших» - прим.ред.)… Действительно, прошлая наша работа выходила в 2016 году – музыка к фильму Гэвина О'Коннора «Джейн берет ружье». Это вестерн с Натали Портман, Джоэлом Эдгертоном и Юэном МакГрегором в главных ролях. Но я в постоянном контакте с Марчелло. У нас есть творческая связь, которая позволяет всегда интересно работать вместе. Конечно, когда у нас находится свободное время (Lisa Gerrard известный трудоголик, за четверть века сольного творчества вне группы Dead Can Dance она записала более 40 альбомов и саундтреков к фильмам, а сейчас готовится к продолжению тура Dead Can Dance, в рамках которого 2 ноября она посетит Таллинн – прим.ред.).