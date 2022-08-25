ШИК И БЛЕСК! ⟩ На открытии небоскреба элита эстонского общества гуляла от заката до рассвета
На открытии небоскреба элита эстонского общества гуляла от заката до рассвета
Грандиозная вечеринка сотоялась 24 августа по случаю открытия второй многоквартирной высотки с бизнес-площадями в квартале Endover Rocca Tower. Ведущим вечера выступал известный эстонский актер Франц Мальмстен, а гламурные и стильно одетые гости, попивая дорогое шампанское и закусывая отменными устрицами, гуляли до утра.
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