ШИК И БЛЕСК! ⟩ На открытии небоскреба элита эстонского общества гуляла от заката до рассвета

Грандиозная вечеринка сотоялась 24 августа по случаю открытия второй многоквартирной высотки с бизнес-площадями в квартале Endover Rocca Tower. Ведущим вечера выступал известный эстонский актер Франц Мальмстен, а гламурные и стильно одетые гости, попивая дорогое шампанское и закусывая отменными устрицами, гуляли до утра.