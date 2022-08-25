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ШИК И БЛЕСК! ⟩ На открытии небоскреба элита эстонского общества гуляла от заката до рассвета

Elu24 Limon.ee
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На открытии небоскреба элита эстонского общества гуляла от заката до рассвета
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Праздник, на котором шампанское лилось рукой!
Праздник, на котором шампанское лилось рукой! Фото: Pressifotod

На презентации очередного небоскреба в Таллинне собралась элита эстонского общества, пишет Elu24.

Грандиозная вечеринка сотоялась 24 августа по случаю открытия второй многоквартирной высотки с бизнес-площадями в квартале Endover Rocca Tower. Ведущим вечера выступал известный эстонский актер Франц Мальмстен, а гламурные и стильно одетые гости, попивая дорогое шампанское и закусывая отменными устрицами, гуляли до утра.

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