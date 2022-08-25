ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ IKEA открывается в Эстонии: скорая дежурит у входа, но спасать пока некого

За полчаса до открытия у здания было больше сотрудников, чем сгорающих от нетерпения посетителей. Играет громкая музыка, сотрудники с надписями Hej на футболках с удовольствием приветствуют собравшихся.

Около десяти часов утра, за две минуты до официального открытия состоялось торжественное перерезание ленточки. «Все готовы? Клиенты готовы? Работники готовы? Гости готовы?» – уточнила громким голосом ведущая со сцены.

Начало церемонии Фото: Madis Veltman

Смотрите фоторепортаж с открытия! Галерея дополняются...

30 000 квадратных метров и 9000 товаров для дома – это долгожданная IKEA. Проехать мимо невозможно – огромный 35-метровый указатель в цветах шведского флага указывает на местоположение магазина.

Специально для покупателей IKEA запустил автобус, который выезжает из центра Таллинна, делает несколько остановок и c комфортом за полчаса доставляет людей за покупками для дома и за вкуснейшими фрикадельками.

IKEA открыт с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00.

Автобус IKEA Фото: Madis Veltman

Расписание автобуcа по состоянию на 25 августа 2022 года: