ФОТО ⟩ Вновь разбилось полутонное окно отеля Hilton: спасители и полиция ограничили движение

Спасательная команда Кесклинна опубликовала фотографии инцидента в сторис в Instagram: «Окно разбито, опасная зона перекрыта, пока стекло не будет убрано».

Подобный инцидент в отеле случается не в первый раз. Ранее, 17 июля 2021 года, окно на 11-м этаже отеля Hilton также разбилось во время мытья.

«На этот раз окно находится в том же месте, но этажом ниже. Предположительно птица влетела в окно. На данный момент больше никакой информации нет», – ответили в Спасательной команде Кесклинна.

Очевидец сообщил Elu24, что на асфальте валяются стекла и движение возле отеля перекрыто.