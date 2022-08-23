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Житель Валга возмущен: мешки с мусором уже валяются в центре города возле детского сада

Добавлен комментарий старейшины волости
Трийн Роос Limon.ee
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Житель Валга возмущен: мешки с мусором уже валяются в центре города возле детского сада
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Мусор в Валга.
Мусор в Валга. Фото: Erakogu

Жителей Валга беспокоят кучи мусора возле детского сада в центре города. «Это новый уровень загрязнения», – грустно говорит Анастасия. Волостной старейшина говорит, что нельзя бросать мусор в этом месте, потому что там есть только контейнер для упаковки. Муниципалитет рассматривает возможность установки камер, пишет Elu24.

Анастасия, жительница Валга, выражает свое недовольство в Facebook по поводу куч мусора, валяющихся в центре города. «Я не знаю, что творится у людей в головах, но это уже новый уровень загрязнения. Если время от времени мы слышим о вывозимом в лес мусоре, то сегодня такая картина в центре города Валга возле детского сада», – пишет она. Анастасия считает, что камеры нужно ставить в центре города, чтобы уменьшить количество мусора.

Отвечая на пост Анастасии, Эстер сообщает, что нашла в черничном лесу под Валга несколько куч мусора. «К сожалению, нет предела равнодушию и глупости многих людей, – говорит она. Юлия рассказывает, что такая же ситуация была в парке Пура в Валга, где валялся мусор. «Когда мы убирались с детьми, дети не понимали, как люди могут так себя вести», – считает Юлия.

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