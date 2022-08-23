Житель Валга возмущен: мешки с мусором уже валяются в центре города возле детского сада

Анастасия, жительница Валга, выражает свое недовольство в Facebook по поводу куч мусора, валяющихся в центре города. «Я не знаю, что творится у людей в головах, но это уже новый уровень загрязнения. Если время от времени мы слышим о вывозимом в лес мусоре, то сегодня такая картина в центре города Валга возле детского сада», – пишет она. Анастасия считает, что камеры нужно ставить в центре города, чтобы уменьшить количество мусора.