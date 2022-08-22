Любимцы фортуны: знаки Зодиака, которым суждено купаться в деньгах

Овен

Так уж сошлись звезды, что Овны никогда не сидят без денег. Кажется, что они умудряются делать их из воздуха. Где бы ни появился Овен, он непременно разживется деньгами: легко заработает, быстро найдет или просто поднимет большой куш в лотерею. Думаете, на этом денежное везенье Овна закончилось? А вот и нет! Вложившись в какой-нибудь проект, Овен получит гораздо больше, чем другие, чем вызовет праведный гнев у остальных. Нет никаких сомнений в том, что этот знак зодиака — настоящий везунчик.

Лев

На зависть окружающим людям Львы посещают все модные показы и дорогие рестораны, а еще одеваются только в лучших бутиках. Кажется, что этот знак пашет на работе 24 часа в сути (иначе как еще заработать столько денег?). Львы не любят скромничать, напротив, радостно демонстрируют свою роскошность, вот только они редко страдают от переработок. На самом деле, такого баловня судьбы, как Льва, не найти на всем белом свете. Этот знак зодиака дружит с нужными людьми, вкладывается в нужные проекты и отличается удивительным везением. Если хотите увидеть человека, которому всегда улыбается удача в виде приятных бонусов, денежных выигрышей в лотерею или неожиданной прибавки к заработной плате, обратите внимание на Льва.

Дева

Никто не предполагал (даже сами Девы), что первыми в списке самых богатых людей идут представители этого знака. Так или иначе, астрологи уверенно называют их очень везучими в деньгах. Отличаясь настоящим перфекционизмом в деле и склонностью приуменьшать свои достоинства, Девы скромно именуют себя людьми, которые не могут рассчитывать на удачу, но поверьте, они лукавят. Этот знак зодиака всегда при деньгах, причем последние появляются в их руках удивительным образом. То на горизонте нарисуется богатая троюродная тетушка, то вдруг акции Дев стремительно растут вверх, то нежданно-негаданно на дороге обнаружится пухлый кошелек, который ждет нового хозяина. Несмотря на любовь Дев отрицать все очевидное, они, действительно, притягивают деньги, хотя и яростно отрицают эту истину.

Водолей