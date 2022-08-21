30-летняя американка, мать-одиночка Николь Джонсон была уволена с работы после того, как ее коллеги сообщили руководству школы о созданном женщиной видео в TikTok, пишет RUS TVNET со ссылкой на Insider.
«Я не думала, что оно кого-то встревожит». Женщина, которую уволили из-за видео в TikTok
Женщина заявила в TikTok, что в мае ее уволили с работы учителем после того, как коллеги сообщили руководству школы об одном из ее видеоклипов, охарактеризовав его как не соответствующий профессии.
На опубликованном 14 мая видео видно, как Джонсон пьет из кружки Starbucks.
В описании видео сказано: «Я сказала своим коллегам, что не могу рано приходить на работу, так как у меня дети, однако я каждый день прихожу с кружкой Starbucks».
«Я опубликовала это видео даже не думая, что оно кого-то встревожит. Я не знала, что меня уволят, так как мне не показалось, что это непрофессионально. Я не ругалась. Я не была негативной. Оно [видео] – не оскорбляющее. Просто говорю: «Я не могу рано прийти на работу, но у меня Starbucks», – рассказала Джонсон в TikTok в прошлый четверг.
Отношения с руководством школы у женщины ухудшились уже с ноября, когда Джонсон три недели не позволяли работать в школе, так как, как утверждало руководство школы, она публиковала «непрофессиональные видео» и «домогалась к коллеге».
Женщина рассказала, что опубликованные в ноябре видео были с целью поделиться рассказом о дочери брата, которая получила травму мозга. Женщина узнала, что во время происшествия рядом находился коллега. Джонсон обратилась к руководству школы, но была отправлена в принудительный отпуск.
В декабре женщина вернулась в школу, однако получила обвинения в связи с долгим отсутствием.
После опубликованного в мае видео женщину вызвали на собрание, на котором обсуждали ее посты в соцсетях. Один из коллег распечатал четыре цветных кадра из видео Джонсон про Starbucks.
«Они вытащили эти цветные снимки, на которых было видно, что кто-то сфотографировал экран телефона, на котором мое видео, так как очевидно, не умеет делать скриншот.
После увиденного в телефоне снимка я сразу же смогла понять, кто фотографировал и в чьем телефоне воспроизводилось мое видно. Я сразу же узнала, кто эти люди», – сказала Джонсон.
Теперь видео с кружкой Starbucks не видно другим пользователям – женщина сделало его приватным.
«Мне не дали возможности проститься со своими учениками. Они подумают, что я их просто бросила», – сказала Джонсон.
@nicoleybridget3 #duet with @Nicole Johnson #fyp ♬ sweetest Pie with wink - blair @nicoleybridget3 And it«s fair week in town #fyp #WeStickTogether #trending #momsoftiktok #paraprofessionalsoftiktok ♬ This is excactly what I was afraid of - your mom @nicoleybridget3 people wondering why I trusted my coworker… here»s how they used to text me just months before they turned me in #fyp #trending #toxicworkplace #fired #momsoftiktok #greenscreen ♬ Come Back Be Here x Teach Me How To Dougie mashup - DJ Rog 🎧