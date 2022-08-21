«Я не думала, что оно кого-то встревожит». Женщина, которую уволили из-за видео в TikTok

Женщина заявила в TikTok, что в мае ее уволили с работы учителем после того, как коллеги сообщили руководству школы об одном из ее видеоклипов, охарактеризовав его как не соответствующий профессии.

На опубликованном 14 мая видео видно, как Джонсон пьет из кружки Starbucks.

В описании видео сказано: «Я сказала своим коллегам, что не могу рано приходить на работу, так как у меня дети, однако я каждый день прихожу с кружкой Starbucks».

«Я опубликовала это видео даже не думая, что оно кого-то встревожит. Я не знала, что меня уволят, так как мне не показалось, что это непрофессионально. Я не ругалась. Я не была негативной. Оно [видео] – не оскорбляющее. Просто говорю: «Я не могу рано прийти на работу, но у меня Starbucks», – рассказала Джонсон в TikTok в прошлый четверг.

Отношения с руководством школы у женщины ухудшились уже с ноября, когда Джонсон три недели не позволяли работать в школе, так как, как утверждало руководство школы, она публиковала «непрофессиональные видео» и «домогалась к коллеге».

Женщина рассказала, что опубликованные в ноябре видео были с целью поделиться рассказом о дочери брата, которая получила травму мозга. Женщина узнала, что во время происшествия рядом находился коллега. Джонсон обратилась к руководству школы, но была отправлена в принудительный отпуск.