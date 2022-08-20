Серьезность и ответственный подход позволяют добиться успеха даже там, где вы прежде на него не рассчитывали. Можно заметить детали, на которые прежде никто не обращал внимания, точно узнать то, о чем прежде приходилось только догадываться. День хорошо подходит для учебы, а также любой работы, связанной со сбором информации, анализом фактов, пишет Дворец.
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 августа
Будет много интересных разговоров. Люди охотно делятся друг с другом новостями, и это часто оказывается полезным, например, помогает определиться с планами. Вторая половина дня подходит для того, чтобы наводить порядок и решать организационные вопросы.
Овен
Вряд ли день будет простым и безоблачным, но вы наверняка преодолеете все возникающие трудности. Во-первых, они не так уж серьезны, во-вторых, у вас достаточно знаний, опыта и энергии, чтобы справиться с любой проблемой. Есть и еще один важный момент: окружающие очень охотно помогают вам, даже просить об этом не приходится. Вероятны денежные поступления. Не исключено, что вам вернут старый долг или заплатят за работу, проделанную давным-давно. Не спешите тратить полученное. Вскоре эти деньги пригодятся вам для полезного дела.
Телец
Утро отлично подходит для того, чтобы принимать важные решения. Интуиция часто подсказывает, как лучше действовать. Прислушайтесь к ней, и вы добьетесь того, о чем давно мечтали. Позже нужно будет обратить внимание на то, как складываются ваши отношения с окружающими. Может неожиданно выясниться, что кто-то из знакомых сердит на вас, обижен или просто недоволен чем-то. Сейчас есть шанс спокойно разобраться в ситуации, решить накопившиеся проблемы. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся лично вас или кого-то из самых близких.
Близнецы
Спокойный день. Вряд ли он принесет какие-то значительные события и важные новости. Зато будет возможность завершить дела, начатые раньше, решить накопившиеся проблемы. Радует общение с давними знакомыми: друзьями детства и юности, бывшими коллегами. Найдется, о чем поговорить. Вторая половина дня – хорошее время для того, чтобы подумать о каких-то важных вещах. Вы способны разобраться в сложных вопросах, докопаться до истины, даже если кто-то старается ее скрыть. А еще можно решать финансовые вопросы: тут вас никто не введет в заблуждение, не запутает.
Рак
Вряд ли удастся избежать бестолковой суеты. Много событий происходит сразу, окружающие порой делают странные вещи. Иногда это случается даже с вами! Серьезных проблем не возникает, но всегда есть, о чем поволноваться. Но волнение и тревога не должны мешать вам заниматься делами. Сегодня у вас будет шанс завершить то, что было начато давным-давно, и вы останетесь довольны результатом. Вечер – подходящее время для общения с самыми близкими. Будет сказано много важных слов. Проблемы и недопонимание останутся в прошлом.
Лев
Благоприятный день. Вы успеете сделать много полезного, причем не только для себя, но и для других. Старайтесь не тратить время на пустые разговоры; стоит обсуждать конкретные дела, вопросы, решение которых зависит от вас. Многих Львов день порадует удачными совпадениями. Одно из них поможет вам найти ответ на вопрос, который прежде тревожил не только вас, но и ваших близких. Вечер подходит для общения с самыми близкими людьми. Вы понимаете их с полуслова, всегда знаете, кто нуждается в поддержке.
Дева
Многое получается хорошо, часто вы отлично справляетесь с очень сложными делами. Трудности не пугают вас, преграды не заставляют отказаться от задуманного; окружающих это восхищает. Будет возможность завязать знакомства, которые окажутся весьма полезными, в том числе с профессиональной точки зрения. Вы охотно помогаете близким, поддерживаете тех, кто оказался в сложном положении. Часто знакомые обращаются к вам за советами: знают, что вашему опыту можно доверять. Вероятны перемены к лучшему в семейных отношениях. От разногласий, огорчавших вас в последнее время, не останется и следа.
Весы
Не торопитесь. Это благоприятный день, но первая его половина едва ли будет особенно плодотворной. Возможны задержки в делах, разногласия, которые помешают вам вовремя завершить начатое. Влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом. Вы чувствуете это и с большим энтузиазмом беретесь за дела. Вторая половина дня – подходящее время для разговоров обо всем. Можно обсуждать планы на будущее, анализировать старые ошибки, подводить итоги. Но и против легких приятных бесед звезды ничего не имеют.
Скорпион
Вы многое замечаете, часто обращаете внимание на то, что ускользнуло от других. Наблюдательность помогает быстро сориентироваться в новой ситуации, избегать ошибок. Можно добиться отличных результатов во многих делах, даже очень сложных. Но эмоциональный фон нестабилен, вы часто волнуетесь и тревожитесь из-за того, на что в другое время не обратили бы внимания. Некоторые Скорпионы к тому же сердятся из-за пустяков, поэтому с ними непросто иметь дело. Вас поддерживают близкие; старайтесь отвечать им тем же.
Стрелец
Спокойный день, не самый плодотворный, зато позволяющий отдохнуть и восстановить силы. Будет возможность пообщаться с людьми, которые вам дороги. Они не только расскажут о чем-то интересном, но и дадут отличные советы. День отлично подходит для того, чтобы обсуждать планы. Некоторые Стрельцы поймут, как можно осуществить самые смелые замыслы. Полезно вернуться к тому, чем вы занимались раньше. Это может быть и учеба, и хобби, и работа, которую вы когда-то не завершили. Вам многие готовы помочь: и старые друзья, и новые знакомые.
Козерог
В начале дня вероятны интересные встречи и приятные разговоры. Это время, когда можно спокойно и конструктивно обсудить многие важные вопросы, найти решение, которое понравится всем. А еще это время будет плодотворным. К тому, что прежде не получалось, сейчас вы подходите иначе, поэтому шансы добиться успеха возрастают. Позже наступит подходящее время для отдыха. Позвольте себе сделать небольшую паузу в делах; вам полезно будет отвлечься. Вечером, возможно, захочется побыть наедине с собой, отдохнуть от общения.
Водолей
День беспокойный. Нужно сделать тысячу дел, а времени у вас не так уж много. Начинайте с самого важного и не отвлекайтесь на мелочи. Охотно помогают старые знакомые, на них можно положиться во многих делах. С новыми не всегда удается быстро поладить, но серьезных конфликтов не возникает. С деньгами стоит быть осторожнее: сегодня вы склонны тратить их, не задумываясь, и порой речь может идти о значительных неоправданных расходах. Прежде чем делать покупки, посоветуйтесь с людьми, опыту которых доверяете.
Рыбы
Начало дня будет насыщенным и ярким. Вы энергичны, не хотите сидеть на месте, с энтузиазмом беретесь даже за самые сложные дела. Но важно правильно оценивать и свои возможности, и желание окружающих помочь вам. Это позволит избежать напрасных ожиданий и ложных надежд. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее, дает возможность отдохнуть и отвлечься от дел. Это подходящее время для общения с друзьями. Можно погулять вместе или съездить куда-то: вы получите массу позитивных эмоций. Вы отлично ладите с окружающими, можете помириться с теми, с кем были в ссоре.