Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 августа

Будет много интересных разговоров. Люди охотно делятся друг с другом новостями, и это часто оказывается полезным, например, помогает определиться с планами. Вторая половина дня подходит для того, чтобы наводить порядок и решать организационные вопросы.

Овен

Вряд ли день будет простым и безоблачным, но вы наверняка преодолеете все возникающие трудности. Во-первых, они не так уж серьезны, во-вторых, у вас достаточно знаний, опыта и энергии, чтобы справиться с любой проблемой. Есть и еще один важный момент: окружающие очень охотно помогают вам, даже просить об этом не приходится. Вероятны денежные поступления. Не исключено, что вам вернут старый долг или заплатят за работу, проделанную давным-давно. Не спешите тратить полученное. Вскоре эти деньги пригодятся вам для полезного дела.

Телец

Утро отлично подходит для того, чтобы принимать важные решения. Интуиция часто подсказывает, как лучше действовать. Прислушайтесь к ней, и вы добьетесь того, о чем давно мечтали. Позже нужно будет обратить внимание на то, как складываются ваши отношения с окружающими. Может неожиданно выясниться, что кто-то из знакомых сердит на вас, обижен или просто недоволен чем-то. Сейчас есть шанс спокойно разобраться в ситуации, решить накопившиеся проблемы. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся лично вас или кого-то из самых близких.

Близнецы