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ФОТО ⟩ В семье главного продюсера Eesti Laul родился сын: почему он такой милашка?!

Мерилин Няреп Limon.ee
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В семье главного продюсера Eesti Laul родился сын: почему он такой милашка?!
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Томи, Руби и Анни Рахула в 2019 году.
Томи, Руби и Анни Рахула в 2019 году. Фото: Madis Sinivee/Postimees

Анни Рахула объявила в соцсетях, что 16 августа у них с Томи Рахула родился очаровательный мальчик!

«Почему он такой милый?» – пишет Анни в подписи к снимку в Instagram. На снимке запечатлены новорожденный сын пары, а также их старшая дочь Руби.

Анни и Томи Рахула объявили об ожидании второго ребенка в конце апреля. «В этот раз беременность как-то быстро пролетела…» – писала Анни в своем посте в Instagram. «Я и в этот раз пытаюсь сфотографировать свой живот, потому что кажется, что ребенок скоро родится», – добавила она.

Анни, которая поделилась милой семейной фотографией, в апреле добавила порталу Elu24, что малыш должен появиться на свет в августе. «Беременность проходит хорошо. Я одна из тех, кто поначалу устает и чувствует себя не лучшим образом, но я бы не стала слишком на это жаловаться», – сказала она. «Мы очень счастливы.»

28 июня 2017 года после долгого ожидания в семье родилась дочь Руби.

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