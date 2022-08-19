ФОТО ⟩ В семье главного продюсера Eesti Laul родился сын: почему он такой милашка?!

«Почему он такой милый?» – пишет Анни в подписи к снимку в Instagram. На снимке запечатлены новорожденный сын пары, а также их старшая дочь Руби.

Анни и Томи Рахула объявили об ожидании второго ребенка в конце апреля. «В этот раз беременность как-то быстро пролетела…» – писала Анни в своем посте в Instagram. «Я и в этот раз пытаюсь сфотографировать свой живот, потому что кажется, что ребенок скоро родится», – добавила она.

Анни, которая поделилась милой семейной фотографией, в апреле добавила порталу Elu24, что малыш должен появиться на свет в августе. «Беременность проходит хорошо. Я одна из тех, кто поначалу устает и чувствует себя не лучшим образом, но я бы не стала слишком на это жаловаться», – сказала она. «Мы очень счастливы.»