Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 августа

Астрологическая картина в конце августа заметно изменится, причем в худшую сторону. На первое место уже вышел негативный Марс в Близнецах, разрушающий не только женскую энергетику, но и нашу уверенность в целом. Также на этой неделе 24 числа станет ретроградным, а это значит, что залогом успеха для женщин и всех людей в целом будет оптимизм, осторожность, энергичность и хорошая самооценка. О том, как каждой женщине прожить эти семь дней и достичь желаемого, рассказали астрологи.

Женщина-Овен

Первое, что стоит помнить Овнам прекрасного пола в эти семь дней — никому нельзя рассказывать о своих планах. Это должно помочь в сохранении и приумножении успеха. Венера сейчас во Льве, поэтому сейчас не лучший момент для решения серьезных вопросов. Планеты будет склонять Овнов к тому, чтобы корпеть над работой и заниматься другими делами, требующими внимания. Творческий потенциал тоже окажется сниженным, так что представительница креативных профессий лучше полагаться на те решения и методы, которые уже проверены временем.

Женщина-Телец