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Сага с вечеринкой премьера Финляндии продолжается: финские политики требуют ее пройти тест на наркотики

Геттер Трумси
Сага с вечеринкой премьера Финляндии продолжается: финские политики требуют ее пройти тест на наркотики
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: AFP/SCANPIX

Две недели назад премьер-министр Финляндии Санна Марин отправилась на закрытую вечеринку, выпила немного алкоголя и сняла несколько видеоклипов с друзьями. Вчера, 17 августа, видео просочилось в социальные сети, и Марин подверглась резкой критике. Хотя премьер-министр подтвердила, что она и другие не употребляли наркотики на вечеринке, некоторые финские политики требуют, чтобы премьер-министр прошла тест на наркотики, пишет Elu24.

Скандальное видео с вечеринке, на которой была премьер-министр Финляндии Санна Марин, просочившееся в социальные сети в среду вечером, привлекло большое внимание как в Финляндии, так и в других частях мира. Подробнее о видео ЗДЕСЬ.

В четверг утром Марин прокомментировала видеоклипы и сообщила, что вечеринка состоялась две недели назад, передает yle.fi. По словам Марин, клипы носят личный характер, и она знала, что они снимаются, но думала, что не попадут в Сеть.

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