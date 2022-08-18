Сага с вечеринкой премьера Финляндии продолжается: финские политики требуют ее пройти тест на наркотики

Две недели назад премьер-министр Финляндии Санна Марин отправилась на закрытую вечеринку, выпила немного алкоголя и сняла несколько видеоклипов с друзьями. Вчера, 17 августа, видео просочилось в социальные сети, и Марин подверглась резкой критике. Хотя премьер-министр подтвердила, что она и другие не употребляли наркотики на вечеринке, некоторые финские политики требуют, чтобы премьер-министр прошла тест на наркотики, пишет Elu24.